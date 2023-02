Mit dem Snarler auf Weltreise

Noch im Februar wird der vierfache Guinness Weltrekordinhaber, Extremsportler und Weltreisende Gerry Mayr in sein nächstes Abenteuer starten. Mit dem Segway Snarler ATV wird er von Deutschland durch Europa und Afrika fahren – mit dem Ziel Kapstadt.

Getreu dem Segway-Slogan „Fear no place“ liegt die Überquerung der Alpen ebenso auf der Route wie 13 Länder entlang der afrikanischen Westküste.

Mit dem Klick auf das Video werden durch den mit uns gemeinsam Verantwortlichen YouTube [Google Ireland Limited, Irland] das Video abgespielt, auf Ihrem Endgerät Skripte geladen, Cookies gespeichert und personenbezogene Daten erfasst. Damit kann YouTube / Google Aktivitäten im Internet verfolgen und Werbung zielgruppengerecht ausspielen. Es erfolgt eine Datenübermittlung in die USA, diese verfügt über keinen EU-konformen Datenschutz. Weitere Informationen PGlmcmFtZSBsb2FkaW5nPSJsYXp5IiBjbGFzcz0ieW91dHViZS1wbGF5ZXIiIHdpZHRoPSI2NDAiIGhlaWdodD0iMzYwIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL1hkRzZLcWtyNFhFP3ZlcnNpb249MyYjMDM4O3JlbD0xJiMwMzg7c2hvd3NlYXJjaD0wJiMwMzg7c2hvd2luZm89MSYjMDM4O2l2X2xvYWRfcG9saWN5PTEmIzAzODtmcz0xJiMwMzg7aGw9ZGUtREUmIzAzODthdXRvaGlkZT0yJiMwMzg7d21vZGU9dHJhbnNwYXJlbnQiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1ZSIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowOyIgc2FuZGJveD0iYWxsb3ctc2NyaXB0cyBhbGxvdy1zYW1lLW9yaWdpbiBhbGxvdy1wb3B1cHMgYWxsb3ctcHJlc2VudGF0aW9uIj48L2lmcmFtZT4=

Die Segway Snarler wird Gerry Mayr dabei als zuverlässiger Partner dienen und ihn über breite Straßen und unwegsames Gelände führen. Kai Telsnig, Geschäftsführer von Herkules Motor, dem exklusiven Vertriebspartner für Segway Powersports Fahrzeuge in Deutschland und Österreich, ist begeistert von diesem Vorhaben. „Eine Tour in diesem Umfang erfordert sehr viel Mut und Entdeckergeist. Wir freuen uns sehr, dass Gerry Mayr sich für die Segway Snarler entschieden hat. So erhält die Snarler eine einmalige Chance, sich unter unterschiedlichsten Bedingungen zu beweisen.“

Gerry Mayr ist Zweiradmechanikermeister und wird die Snarler für seine Bedürfnisse noch etwas modifizieren. Das ATV steht für Qualität und auch Innovation. Trotz Handysteuerung und Einspritzanlage ist ihm das Analoge, die klassische Technik, wichtig. Ein vollbeladener Aluminiumanhänger, speziell für Extremreisen, wird das Reisegespann komplettieren.

Auch gesellschaftspolitisch engagiert sich Gerry Mayr auf seinen Reisen und versteht die Tour als Friedensmission zur Völkerverständigung. Das SOS-Kinderdorf in Kapstadt kann sich außerdem auf einen Besuch und einige Quad-Fahrten mit den Kindern freuen. twa 70 Tage plant der Extremsportler für diesen Trip. Nach einem Jahr Pause setzt er 2024 dann die Reise durch Afrika, über die arabische Halbinsel, bis nach Pakistan fort. 2025 plant er, über den Iran und Irak zurück nach Deutschland zu fahren. Dokumentiert wird die Reise auf dem Blog https://gerrymayr.wordpress.com/.

Mehr Infos zum Segway Snarler: https://www.herkules-motor.de/motor/