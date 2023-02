Vorschau Quadwelt Ausgabe 02/2023

Wir sind wieder im Rennen

Das sind erfreuliche Nachrichten: in diesem Jahr werden die meisten Sportserien wieder ihre Nennungen freischalten. Geneigte Sportfahrer und Sportfahrerinnen dürfen sich endlich wieder ans Startgatter stellen und mit Gleichgesinnten um die Wette fahren. Das wurde aber auch Zeit, nicht wahr, liebe Leserinnen und Leser? In den letzten Jahren lagen die Quadklassen gemeinsam mit denen der Zweiräder im vom Virus erzwungenen Dornröschenschlaf. Veranstaltungen fielen aus oder fanden abgespeckt statt – mal mit wenig, mal ganz ohne Zuschauer. Uns allen hat doch was gefehlt. Selbst wenn man nicht aktiv im Teilnehmerfeld mitmischt – auch am Streckenrand, auf der Tribüne oder am Bildschirm: Motorsport ist mitreißend.

So startete auch dieses Jahr wieder traditionell mit der DAKAR, der Marathon-Rallye schlechthin. Wir ergänzen unsere Reportage mit einem Blick auf andere Rallyes, die nicht beinahe den Gegenwert eines Luxusschlittens oder Häuschens als Startgebühr verlangen. Vielleicht habt Ihr ja mal Lust auf eine Teilnahme und erfüllt Euch damit einen Traum. Aber auch hierzulande kann man tüchtig um die Wette fahren! Auf unserer Webseite haben wir Euch darum die Serien und ihre Termine nebst Teilnahmebedingungen zusammengefasst. Reinklicken, anmelden, mitfahren. Spaß und Nervenkitzel sind garantiert!

Spaß werdet Ihr auch auf den Treffen der Szene haben. Die Ankündigungen und Einladungen trudeln fast täglich ein und lassen auf eine schöne Saison hoffen. Einige Termine findet Ihr im Service-Teil dieser Ausgabe, weitere ebenfalls online bei uns.

Also dann – los geht‘s! Auf ein Neues – und das virenfrei, freut sich mit Euch

Ralf Wilke, Chefredakteur

Ein guter Bekannter

Yamaha‘s ATVs tragen Bärennamen und genießen beinahe Kultstatus in der Szene. Unter anderem auch, weil die Japaner ihre Vierräder pflegen und weiterentwickeln, statt alle Jahre wieder neue Modelle aufzulegen. Der aktuelle Kodiak 450 weist die traditionellen und typischen Merkmale seiner Fahrzeugkategorie auf. Wir hatten ihn auch mal wieder bei uns.

Im Reich der Mitte

Quadix hat seine Modellpalette mächtig aufgepimpt. Seit letztem Jahr unter anderem mit interessanten ATVs als Eigenmarke. Ihre Promax-Reihe runden die Bamberger jetzt nach oben ab. Die Promax 650 L greift mit einem gutem Preis und ordentlicher Ausstattung in der beliebten Mittelklasse an.

Elektrisiertes Arbeiten

Sinn oder Unsinn? Die Meinungen zur E-Mobilität gehen auseinander. Mit verschiedenen UTVs hat sie aber in unserer Szene bereits Einzug gehalten. Was also kann ein Arbeitsfahrzeug mit Elektromotor und wo liegt sein Einsatzzweck?

Hier die Kurzfassung

Rewaco erweitert seine coole Modellreihe PUR3 um neue, interessante Varianten. Der Explorer ist eine davon und verwirklicht ein paar frische Ideen seiner Erbauer. Kurzum: faszinierend.

Fettes Aggregat

Quads sind mittlerweile als Neufahrzeuge oft nur noch eingeschränkt erhältlich. Deswegen boomen die Umbauprojekte. Wir haben eines davon genau unter die Lupe genommen: Eine Yamaha Raptor mit 4-Zylindern.

Auf Tour an der Côte d´Azur

Die Côte d´Azur mit den Filmfestspielen von Cannes… Stars und Sternchen verbindet man damit, vielleicht auch teure Yachten und Playboys aus den 70ern. Aber diese Region rund um Nizza hat viel mehr Facetten zu bieten.

Ein Spektakel für sich

Der MC Eis-Drifters Meissen e.V. im ADAC veranstaltet für die hartgesottenen Motorsportfans ein ganz besonderes und einzigartiges Winterspektakel in den Eisstadien Deutschlands: DRIFT ON ICE.

Waterworld in der Wüste

Die 45. Dakar war die fünfte, die nur in einem Land ausgetragen wurde. Seit 2019 in Peru und seit 2020 nun in Saudi-Arabien. 603 Rallyeteilnehmer stellten sich der Herausforderung: 8.520 Kilometer verteilt auf 14 Etappen, bei teils extrem unfreundlichem Winterwetter. Sinnflutartige Regenfälle, Temperaturen bis runter auf nachts zwei Grad.

Warum Rallye?

Andreas Rosenlöcher nimmt mit seinem RZR seit Jahren erfolgreich an Amateur-Rallyes wie zum Beispiel der Breslau teil. Auf dem Beifahrersitz: die eigene Freundin. Wir sprachen mit ihm über die Faszination Rallye, den Aufwand, die Vorbereitungen und die Besonderheit, mit der eigenen Partnerin teilzunehmen.

An die Kette gelegt

Quads und ATVs benötigen eine gute Sicherung gegen die Benutzung durch Unbefugte oder sogar Diebstahl. Verschiedene Schloss-Ketten-Kombinationen, die speziell auf die Bedürfnisse von Quadfahrern angepasst wurden, minimieren das Risiko und machen Strolchen das Leben schwer.

Eine gute Verbindung

Seilwinden. Sie gehören inzwischen bei fast allen ATV-Herstellern zur Serienausstattung. Aber wie setzt man diese richtig ein? Wie arbeitet man mit seiner Winde? Was gilt es zu beachten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen und sagen, worauf Ihr achten solltet.

Helfer im Schlepptau

Pünktlich zu Beginn der Waldsaison hatten wir die Möglichkeit einen Holzspalter der Firma Jansen zu testen.

Alle Wetter!

Der Klimawandel als Reisebegleiter: Nieselregen beim Start zu Hause – ein paar Kilometer weiter pfeift auch noch der Wind heftig von vorn. Am nächsten Tag brennt die Sonne vom Himmel, trotzdem liegt auf der Passhöhe noch Schnee. Kann man sich auf derartige Wetterkapriolen vorbereiten?

Weitere Themen:

Neustart auf der Alb

Das Quadcenter Zollernalb ist in das neue Jahr 2023 mit der Eröffnung seiner neuen Räumlichkeiten gestartet. Die neue Anschrift: Holger-Crafoord-Straße 9 in 72379 Hechingen. Hier bietet das Team rund um Steffi und Thomas Rothmund den Kunden einen vollen Rundumservice. In den neuen, rund 1.300 qm großen und sehr modernen Räumlichkeiten, hat das Quadcenter Zollernalb nach zwölf Monaten Bauzeit einen wahren Traum für alle Drei- und Vierradbegeisterten geschaffen.

Alle Jahre wieder….

…wer ist der beste Motax Händler? Diese Frage klärt Daniel Hofstetter einmal jährlich im Netzwerk seiner Schweizer Motax GmbH. Der Generalimporteur des Alpenlandes für SMC, TGB, STELS, Online und Hytrack kürte heuer in der Kategorie Sales Fahrzeuge die Firma Garage Pro Quad. Chef Daniel freut sich, dass es damit erneut einen „Wiederholungstäter“ betrifft.

40.000 Teile – eine Adresse

Egal ob Zündkerzen für den Polaris RANGER oder ein neuer Riemen für den Segway Snarler: der neue Onlineshop von Eble 4×4 bietet das vollständige Ersatzteilprogramm für alle Fahrzeuge dieser beiden Marken. Ebenso ist auf shop.eble4x4.de das komplette Zubehörprogramm erhältlich.

Polaris Sportsman 570 EPS Military Tan Edition

Polaris hat für 2023 eine Military Tan Edition seines erfolgreichen Sportsman 570 angekündigt. Die Amerikaner nehmen damit Bezug auf ihre taktischen Militärfahrzeuge, die den Begriff „ultraleichte Mobilität“ im militärischen Umfeld weltweit neu definieren. Auch die Spezialkräfte der Bundeswehr zum Beispiel, setzen Polaris-Fahrzeuge ein.

Sehr anhänglich

Ausrüster P. Lindberg aus Dänemark mit einem Sitz in Norddeutschland, bietet einen soliden Trailer für den Arbeitseinsatz an. Der Muldenkipper kommt mit 4-lagiger Offroad-Bereifung und einer hydraulischen Kippfunktion. Ausgestattet ist der nur 120 Kilogramm leichte Trailer mit einem stabilen, verzinkten Rahmen und somit besonders für Fahrten in unwegsamem Gelände geeignet.

25 Jahre Grizzly

Der Bär aus Japan ist jetzt schon ein Vierteljahrhundert auf dem Markt. Kaum ein anderes ATV kennt man besser, als den legendären Grizzly. Der rangiert auch auf der Beliebtheitsskala ganz oben und legt seit seinem Erscheinen die Messlatte in seiner Klasse hoch. Yamaha feiert den anhaltenden Erfolg seines Flaggschiffs jetzt mit einem Sondermodell. Der Grizzly 700 25th Anniversary knüpft an das legendäre Erbe des ursprünglichen Kraftprotzes von 1998 an – des Grizzly 600.

Starkes Team

BRP Germany hat seit Dezember 2022 eine weitere Unterstützung im Marketing. Mit Irene Neumüller wird das Team aus Hilden seinen Fokus auf das Händler-Marketing intensivieren, um die Vertragshändler von BRP bestmöglich dabei zu unterstützen, ihre lokalen Marketingaktivitäten zu realisieren, aufbauend auf den nationalen Zielen von BRP.

Neu bei POLO

Warm und kuschlig muss sie sein – und trotzdem dem Sicherheitsanspruch einer Motorradkombi gerecht werden. Mit der PHARAO Snopa WP werden alle Motorrad- und auch ATV-Fahrer bedient, die nicht bei einstelligen Temperaturen direkt ins Auto flüchten.

Quadcrew-Westerwald trifft sich

Zum achten Mal laden die Jungs und Mädels der Quadcrew-Westerwald in genau diesen zum Treffen ein. Natürlich wird bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Das sollte nicht nur jene Menschen ansprechen, die sich für Quadfahren, Side-by-Sides oder ATVs interessieren. Auch über Motoradfahrer und Freunde werden sich die Organisatoren freuen.

Fünf Jahre Quad Freunde Allgäu

Katja Müller freut sich: „Meine Gruppe Quad Freunde Allgäu wird im Mai fünf Jahre alt.“ Das soll gefeiert werden, insbesondere, weil zuletzt wegen Corona kein Treffen möglich war. Daher ist dieses kleine Jubiläum ein doppelter Grund, sich am 6. Mai 2023 beim Schloßbrauhaus Schwangau wiederzusehen.

