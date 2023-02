Große Neueröffnung des Polo Stores Bonn

Pünktlich zum Saisonstart lässt POLO am 31. März und 01. April die Korken knallen und eröffnet den POLO Store Bonn am Heinrich-Böll-Ring 10.

Die POLO Crew bekommt am Heinrich-Böll-Ring 10 in 53119 Bonn ein neues Zuhause. Auf weit über 1000 m² begrüßen die POLO Mitarbeiter ab dem 31. März Biker aus der Region rund um die ehemalige Bundeshauptstadt. Neben den grandiosen Neuheiten im POLO Programm warten exklusive Rabatte auf die Besucher. In einem der größten POLO Stores der DACH-Region werden künftig die Bekleidungsthemen Sport, Touring und Lifestyle nicht nur durch die entsprechenden Eigenmarken wie FLM, Pharao und Spirit Motors, sondern auch in einem breiten Portfolio von bekannten Größen wie Dainese, Alpinestars, Richa und IXS präsentiert. Ebenfalls zu bestaunen gibt es das volle Sortiment an Gepäcksystemen und Technikartikeln.

Vor Ort besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am großen jährlichen POLO Gewinnspiel. Hier winkt zum Saisonende eine Yamaha Ténéré 700 als Hauptpreise. Wer nicht ausschließlich auf sein Glück vertraut, kann vor Ort Probefahrten mit KTM-Motorrädern buchen. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Die ganze POLO Crew im Store freut sich auf viele Besucher.

Im Zuge der Neueröffnung ist der alte Standort in der Taunusstraße 19 ab dem 18.03.2023 geschlossen. Letzter Verkaufstag in der Taunusstraße ist entsprechend der 17.03.2023.

Mehr unter www.polo-motorrad.com