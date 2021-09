Er ist wieder da!

Eine Legende belebt 3P – Pedalo Power Parts – jetzt wieder. Die Westfalen haben einen Kabinenroller neu im Programm, der bis ins kleinste Detail dem berühmten Modell der Firma Messerschmitt entspricht.

Dieser hatte drei Räder und zwei Passagiere konnten hintereinander sitzen. Die Karosserie war sehr schmal und aerodynamisch. Die beiden Vorderräder waren lenkbar. Im Heck trieb ein Zweitaktmotor das in den 1950er Jahren beliebte Fahrzeug an. Der Passagierraum war von einer zur Seite schwenkbaren und an eine Flugzeugkanzel erinnernden Plexiglashaube abgedeckt. Stefan Niemerg und sein Team führen ab sofort den neuen Kabinenroller der Messerschmitt-Werke. Ein 125ccm-Viertakter treibt die KR 202 genannte Neuauflage an, die elektronische Variante KR-E 5000 kommt mit einem 5KW-Elektromotor. Beide Versionen haben alle Gene ihres Vorfahren übernommen, allem voran aber den Fahrspaß. Der Kabinenroller wird als neues Fahrzeug eingestuft und entspricht den bau- und gebrauchsrechtlichen Vorschriften der StVZO.

Er wird in Spanien gebaut und mit COC- bzw. deutschen Papieren ausgeliefert. Um diese Unterlagen und die damit verbundenen technischen Anpassungen kümmert sich 3P. Der neue KR 202 Sport unterscheidet sich kaum vom Original, hat aber zeitgemäße Modifikationen wie z.B. modernere Leuchten, Frontspoiler usw. vorzuweisen. Der ganze Spaß kostet nur einen Bruchteil des Preises, was man heute für ein Original hinblättern müsste.

Schaut Euch die Webseite http://messerschmitt-werke.de mal an und sprecht mit Stefan darüber. Er ist unter https://3ppp.de als exklusiver Vertreiber erreichbar. Und in der aktuellen Ausgabe Eurer Quadwelt steht noch mehr zum Kult.