Das bekannte Offroad-Treffen im Herzen von Deutschland geht in die nächste Runde!

Vom 8. bis 10. Oktober 2021 treffen sich Offroad-Enthusiasten aus Deutschland und vielen Nachbarländern mit ihren Offroad-Fahrzeugen zum Camp Polaris & Friends in Torgau an der Elbe. Im Offroad-Park des alten Militärgeländes am Österreicher geben Fahrerinnen und Fahrer circa 60 Kilometer nordöstlich von Leipzig reichlich Gas, feiern mit ihren Familien und Freunden und erleben die neue Polaris Palette des Modelljahrs 2022 live in Action.

Unterhaltsame Offroad-Challenges von sportlich bis spaßig

Das Polaris Festival hat auf dem rund 30 Hektar großen Gelände schon mehrfach gastiert. Es umfasst einen acht Kilometer langen Offroad-Rundkurs, eine breite SxS-Strecke, viele kleine individuelle Trails sowie große und kleine Anstiege. Waldwege, Sand, Felsen und Schlamm liefern abwechslungsreiche Untergründe für die zahlreichen Aktionen, die Polaris für die Freunde der Marke vorbereitet.

Bei der Trail Challenge können die Teilnehmer ihr Können auf einem professionellen Parcours unter Beweis stellen. Dabei gewinnt bekanntlich nicht immer der Schnellste… – anders bei der SxS Challenge. Hier heißt es wieder: full throttle! SxS-Fahrzeuge und Buggys dürfen sich zu festgelegten Zeiten auf der sehr breiten Autocross-Strecke richtig austoben. Aus Sicherheitsgründen legt die ATV- und Quad-Fraktion so lange eine Pause ein. Zum Beispiel, um sich auf die eigens für sie abgesteckte Parcours Challenge vorzubereiten. Dieser Hindernisparcours verlangt viel Geschick, Köpfchen und herausragende Fahrzeugbeherrschung.

Natürlich darf auch die kultige Mud Challenge nicht fehlen. Beim Durchqueren der beiden eigens vorbereiteten Schlammlöcher auf dem Gelände oder dem ebenfalls gern gesehenen Steckenbleiben kocht die Stimmung der Zuschauer hoch. Egal ob mit Quad, ATV oder SxS: Hier finden alle Mud-Freunde jede Menge Spaß und ein dankbares Publikum. Im Rahmen des Camp Polaris & Friends dürfen alle ausgewiesenen Offroad-Strecken genutzt werden. Auf der Kinder-Quad-Piste erlebt auch der Nachwuchs puren Fahrspaß im Gelände. Der frei zugängliche Waschplatz bietet allen Teilnehmern des Treffens die Gelegenheit, ihre Fahrzeuge zwischendurch wieder gründlich reinigen.

Die Startgebühr umfasst ein Merchandise-Paket mit einem Veranstaltungs-Shirt pro Person. Zum teilweise überdachten Fahrerlager gehören auch ein Imbiss, ein Shop und durchgehende medizinische Versorgung. Das Campen auf dem Gelände mit Duschgelegenheiten und Sanitäreinrichtungen ist am gesamten Wochenende für Teilnehmer frei.

Text: Polaris

Fotos: Polaris; Maurice van Oosten (1)

Video: KramerMedien