Einschreibung zur Cross Country-Saison gestartet

Jede Menge Prämien warten auf eingeschriebene Starterinnen und Starter

Die Ersten werden… genau, die Ersten sein. Das zumindest gilt in der German Cross Country-Serie von Rennpromoter Baboons, wenn es um die Vergabe der Startnummern in den verschiedenen Klassen geht für den ersten Renntermin des Jahres, am 20./21.April im thüringischen Triptis geht. Seit dem ersten Januar des neuen Jahres kann man sich wieder über die Website des Rennveranstalter www.xcc-racing.com für die in diesem Jahr insgesamt sechs Veranstaltungen der German Cross Country-Serie einschreiben.

Das macht allerdings nicht nur mit Blick auf die Vergabe der Startnummer zum Saisonauftakt Sinn. Denn auf die Fahrer warten in diesem Jahr wieder Geld-, Sach-, Pokal- und Ehrenpreise im Wert von rund 30.000 Euro – allerdings eben auch nur auf die eingeschriebenen Fahrer. Zudem haben eingeschriebene Piloten und Pilotinnen die Möglichkeit an der Verlosung des „Breitensportpreis“ teilzunehmen.

GCC-Chef und Mastermind bei BABOONS, Basti Schöner: „Jetzt geht’s endlich los. Die Online-Nennung ist freigeschalten und wir freuen uns auf ein großes Starterfeld mit vielen bekannten Namen, aber auch neuen Fahrern, die die GCC kennenlernen und live erleben wollen.“

Die Termine im Überblick:

20./21. April: Triptis

04./05. Mai: Venusberg

08./09. Juni: Mernes

27./28. Juli: Goldbach

07./08. September: Scheflenz

28./29. September: Bühlertann

Natürlich ist die Nennung bei allen Rennterminen der German Cross Country-Rennserie auch für nicht eingeschriebene Fahrer möglich. Somit kann jeder auch einfach beim Rennen seiner Wahl mit von der Partie sein. Allerdings gilt auch hier: Wer zuerst kommt… Denn sind die Starterfelder erst einmal vor, dann ist eine Anreise mitunter auch ein Weg umsonst.

dlw

Fotos: Baboons