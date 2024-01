Die Vorbereitungen laufen

Quad-Angie und ihre Helfer rotieren für den Saisonauftakt

Noch sind es gut vier Monate, bis das nun schon dritte Benefiztreffen der „Quadkinder Bergisches Land“ und der „Windecker RZR Freunde“ ansteht. Geplant für den Sonntag, 26. Mai in Waldbröl, auf dem großen Parkplatz des Hagebaumarktes Cronrath, soll ein Treffen für die Szene und Kinder und Familien stattfinden. „Es wird hoffentlich unsere bisher größte Veranstaltung“, so Angie Müller.

Zum letzten Mal hatte man nach Waldbröl 2019 zu einem Benefiztreffen eingeladen, „daran wollen wir nun in diesem Jahr ankündigen“, sagt die engagierte Angie. Dabei habe man das Datum ganz bewusst auf einen Sonntag gelegt, „damit haben wir den dortigen Parkplatz für uns ganz alleine.“ Und das wird auch hoffentlich nötig sein, schließlich werden auch einige weitere Quadkinder-Gemeinschaften mit eigenen Ständen erwartet. Die wollen sich natürlich nicht nur präsentieren, sondern klar, es wird wieder Quadrundfahrten für Kinder und benachteiligte Kinder geben. Allein diesbezüglich hofft Angie Müller auf regen Zuspruch. „Wir rechnen allein von den Cara-Freunden aus Troisdorf, der Freizeitgruppe Eitorf e.V. und der Villa Gaue mit mindestens 50 benachteiligten Gästen, gern dürfen es natürlich auch mehr sein.“

Seit Jahren machen sich Angie Müller und die rund 20 Aktiven ihrer Quadkinder-Gemeinschaft und die befreundeten „Windecker RZR Freunde“ für die Schwachen stark und auch in diesem Jahr steht neben dem großen Treffen in Waldbröhl, dass gewissermaßen der Jahresauftakt für die „Quadkinder Bergisches Land“ sein wird so einiges auf Angies Agenda. So ist zum Beispiel für Juni ein Sommerfest gemeinsam mit der Lebenshilfe geplant.

In Waldbröl soll es in jedem Fall viele Überraschungen geben, „und jeder ist willkommen. Quad-, ATV oder Side-by-Side. Egal, es ist jeder gern gesehen. Wir haben bestimmt für jeden etwas und planen einen tollen Nachmittag“, so Angie Müller und ihr Verlobter Markus Mlinski und sein Windecker-Team. Mehr zur Veranstaltung gibt es dann im Quadwelt-Heft 02/2024.