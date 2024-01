CFMOTO mit neuem Importeur

Die Gerüchtsküche brodelte rund um das Insolvenzverfahren des österreichischen Importeurs der beliebten Marke. Das Hin un Her hat nun ein Ende. So geht es weiter mit CFMOTO

CFMOTO strukturiert sein Vertriebsnetz neu und beauftragt einen neuen Vertriebspartner für Deutschland und Österreich und gibt bekannt, dass die HANS LEEB GmbH mit Sitz in Wolfsberg, Österreich, mit Wirkung ab 1. Januar 2024 zum neuen autorisierten CFMOTO-Vertriebspartner für die beliebten ATVs, UTVs und SSVs ernannt wurde.

So geht’s weiter

Gemeinsam mit HANS LEEB wird CFMOTO, nahtlos seine Kunden und Händler in Deutschland und Österreich beliefern. CMOTO arbeitete bisher mit der KSR Group GmbH, einem renommierten österreichischen Unternehmen im Motorrad- und Quad-Geschäft, zusammen. Der Mutterkonzern dankt der KSR Group für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren, von der beide Seiten profitiert haben.

Der neue Importeur – ein alter Bekannter

Die 1994 gegründete HANS LEEB GmbH ist ein österreichisches Unternehmen für den Import und Vertrieb von Motorrädern, Rollern, Quads und ATVs in Deutschland und Österreich. Die HANS LEEB GmbH beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter und unterhält ein Netz von über 400 Händlern, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der ATV- und UTV-Branche. In der Szene ist das Unternehmen als Importeur für die Fahrzeuge von TGB bekannt.

Text: Hans Leeb GmbH / Quadwelt

Fotos: Andrew Walkinshaw, Martin Zink