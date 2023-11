Rekord-Starterfeld zum Finale in Reetz

Die Gewinner der Endurance-Masters-Serie stehen fest / Meisterfeier im Januar geplant

Zum sechsten und letzten Rennen der Endurance-Masters-Saison ging es am ersten Novemberwochenende ins brandenburgische Reetz, wo rund um die MX-Strecke des MSC „Burg Eisenhardt“ eine richtig schnelle und richtig anspruchsvolle Strecke abgesteckt war. „Mit 6,5 Kilometern länger ist der Kurs einer der längsten in unserer Saison“, so Veranstalter Hans-Georg von der Marwitz.

Das wussten mit knapp 100 Fahrern in den verschiedenen Klassen auch so viele Teilnehmer, wie noch nie in der Saison zu schätzen. „So um die 80 Starter hatten wir schon, dass so viele da waren ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass sonst keine Rennen mehr anstanden“, mutmaßt von der Marwitz. Somit stehen nun auch die Meister dieser Saison fest. Bester in der Kids-Klasse wurde Finn Tilgner, der in jedem Rennen auf dem Podium stand, dreimal den Sieg einfuhr. Schnellster Youngster wurde Lucas Scholz vor Antoni Bartkowiak. Die Beiden waren zum Finale punktgleich angereist. Schnellster Youngster in der gedrosselten 450er-Klasse wurde souverän Felix Barge mit sechs Siegen.

In der Nachwuchsklasse konnte es sich Steve Dietrich dank Streichergebnis leisten, das Finale auszulassen. Er konnte den Meistertitel schon in Olszyna feiern. Mit einem Sieg machte in der Iron-Man-Quadklasse Maksym Szulc den Sack zu, bester Quad-Senior (Ü40) wurde auf der verkürzten Distanz Steffen Schmidt, Rookie des Jahres 2023 wurde Willy Koch. Die Teamwertung auf den Quads und ATV gewann das Trio Schmidt/Müller/Brosig. Spannend bis zum Finale auch die ATV-Iron-Man-Klasse, wo der Thüringer Marco Sturm seinen Titel vorm Österreicher Jay Gröpl verteidigte. In der SXS-Sport-Klasse hatte Jens Albrecht seinen Titel schon in Polen mit einem Laufsieg klar gemacht, bester SXS-Pro-Pilot der Saison 2023 wurde mit nur einem Punkt Vorsprung Thomas Hentschel vor Martin Bauer und David Anhalt.

Die Meisterfeier ist in Planung und soll am 13. Januar in Altenberg stattfinden, der Termin ist allerdings noch nicht bestätigt. Den kompletten Bericht, einen Saisonrückblick und die Vorschau auf die neue Saison gibt es in Heft 01/2024.

dLw