Neue Ellipsoid Scheinwerfer

Für alle Modelle der beliebten Yamaha Raptor hat 3P – Pedalo Power Parts – aus Sassenberg jede Menge Zubehör in petto, um diese im Straßenverkehr zulassungs­fähig zu machen.

Auch für die Sicherheit sind die hochwertigen Baugruppen und Teile ein Gewinn. In der letzten Ausgabe der Quadwelt berichteten wir bereits über die neuen Spurverbreiterungen von 3P, die mit ABE ausgeliefert werden. Jetzt gibt es weitere Neuigkeiten aus der 3P-Entwicklungsabteilung. Die Profis rund um Stefan Niemerg bieten ab sofort Scheinwerfer mit Ellipsoid Technik für die Raptoren an. Die Scheinwerfer verfügen über eine Standleuchte sowie über eine Fern- und Abblendlichtfunktion. Das Ganze wird montiert in einem eigens entwickelten Grundträger, welcher der Form der originalen Yamaha-Scheinwerfer entspricht. Die 3P-Leuchten sind somit problemlos einbaubar. Sie sind Bauart geprüft und verfügen über entsprechende E-Prüfzeichen und damit über eine allgemeine Betriebserlaubnis. Eine TÜV-Eintragung ist nicht notwendig.

www.3PPP.de