Nikolaus Quadler 2023

Auch im Jahr 2023 fahren die „Nikolaus Quadler“ aus dem südlichen Landkreis Osnabrück zur Don Bosco Jugendhilfe in Osnabrück, um die Kinder, mit ihren Quads und ATVs, ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten.

Die „Quad und ATV Freunde“ sammeln von Firmen und auch von sehr vielen Privatleuten Sachspenden und verteilen diese persönlich in Osnabrück beim „Don Bosco Kinderheim“. Hoffentlich reichen 100 Schokoladen-Nikolaus-Mischtüten, die auch immer gespendet werden, aus, um jedem Kind, ganz persönlich eine kleine Freude zu machen.

Schon letztes Jahr, haben die Familien Tietz und Lüpken aus Glandorf, die Organisation übernommen und weitere Nikolaus Teilnehmer motivieren können, bei so einer tollen Aktion mitzuhelfen. Natürlich freut sich jedes Kind auf eine Nikolaustüte. Aber noch mehr freuen sich die Kinder auf eine kleine Runde, um das Kinderheim, auf dem Soziusplatz von vielen tollen Fahrzeugen. Wer einmal mitgefahren ist und das Leuchten, in den Kinderaugen gesehen hat, fährt immer wieder gern mit den „Nikolaus Quadler“ mit. So treffen sich Jahr für Jahr viele Motorsportfreunde beim „Sandhüpfer Lothar“ in Bad Rothenfelde und starten von da aus mit ihren geschmückten Quads und ATVs in Nikolaus Kostüm, eine Tour durch den südlichen Landkreis nach Osnabrück.

Dieses Jahr treffen sich die „Nikolaus Quadler“ am Samstag den 9. Dezember 2023 ab 10 Uhr. Alle Motorsportfreunde sind herzlich dazu eingeladen, an dieser „Nikolaus Tour“ teilzunehmen.

Für die bevorstehende Weihnachtszeit, wünschen die „Quad und ATV Freunde“ schon jetzt allen schöne und besinnliche Feiertage.