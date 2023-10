Neues Leben für Akkus

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen sind eigentlich die idealen Voraussetzungen für eine Tour – aber gerade jetzt streikt die Batterie, insbesondere nach längeren Standzeiten. Mit dem CT5 POWERSPORT von CTEK gehören diese Momente der Vergangenheit an. Das Ladegerät versorgt die Starterbatterie des Fahrzeugs schnell mit neuer Energie und haucht selbst tiefentladenen Akkus neues Leben ein. Das Gerät eignet sich für Lithium-Batterien (mit vier Zellen), die inzwischen immer häufiger eingesetzt werden, und alle weiteren Batterien auf Blei-Säure-Basis mit 12V Betriebsspannung. Also Modelle mit unterschiedlicher Technik wie Nasszelle, Kalzium, Gel, AGM und EFB. Das CT5 POWERSPORT bietet drei Lademodi: „Normal“ für Blei- und Gelbatterien, „Recond“ als Auffrischungsmodus für bereits geschwächte Batterien. Dazu „Lithium“ für Batterien mit Lithium-Technologie. Der Energiespender des schwedischen Herstellers ist leicht zu bedienen, arbeitet vollautomatisch und ist auch in der Langzeitanwendung absolut sicher. Das selbsterklärende Display zeigt den jeweiligen Ladefortschritt an. Zunächst wird die Batterie vom Gerät geprüft und vorbereitet, dann erfolgt die Aufladung. Anschließend wird mit dem patentierten Wartungsmodus die maximale Ladung dauerhaft sichergestellt. Dieser Modus verlängert deutlich die Lebensdauer der Batterie und ermöglicht einen erfolgreichen Motorstart zu jeder Zeit.

Mehr unter: www.ctek.com