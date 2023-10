Vorschau Quadwelt Ausgabe 06/2023

Statistisch gesehen

Es ist ganz sicher keines unserer Lieblingsthemen, aber drüber sprechen müssen wir schon in regelmäßigen Abständen, liebe Leserinn­en und Leser: Zulassungszahlen. Interessant sind diese eher für Statistiker, Marktanalysten und die Chefetagen der Herstellerfirmen. Den Löwenanteil machen die Fahrzeuge um einen Liter Hubraum und die mit einer LoF-Zulassung aus. Das dürfte niemanden überraschen. Auch nicht, dass die meisten unserer geliebten ATVs, Quads und UTVs jeweils im zweiten und dritten Quartal am besten und häufigsten die Ladenlokale unserer Händler verlassen.

Überraschend ist eher, dass zwei alte Hasen hier immer noch mitmischen. Denn obwohl eine chinesische und zwei taiwanesische Marken die Statistik anführen, kennen wohl alle unter uns den Grizzly von Yamaha und die Brute Force von Kawasaki. Warum ist das so? Wahrscheinlich weil die beiden Fahrzeuge wie kaum ein anderes für ihre Art stehen. Gleiches gilt für den Sportsman von Polaris, weltweit übrigens das meistverkaufte ATV-Modell. Raptor und Banshee erreichten als Quads sogar Kultstatus. Vierräder, die uns schon lange Jahre begleiten und das Bild unserer Szene prägten und immer noch prägen.

Grund genug, sich nun noch einmal mit ihnen zu beschäftigen. Fahrerinnen und Fahrer von Raptoren und vor allem Banshees trafen sich zum dritten Mal in Eisenach, um ihren Quads zu huldigen. Wir berichten ab Seite 56. Ebenso vergleichen wir die beiden Klassiker Brute Force und Grizzly in ihren aktuellen Versionen. Und wisst Ihr was? Sie sind noch immer sehr bewegend,

Duell der Klassiker

Modellpflege wird groß geschrieben bei den beiden Japanern. Kaum ein ATV ist länger auf dem Markt als die jeweiligen Flaggschiffe von Yamaha und Kawasaki. Was können die Beiden und sind sie immer noch konkurrenzfähig in dem von Tausendern dominierten Angebot der Mitbewerber?

Kurz und gut

In der Kürze, liegt die Würze, sagt der Volksmund. Übertragen auf geländegängige Fahrzeuge ließe sich der Spruch auf die kurzen Versionen der verschiedenen Modelle anwenden. So ist auch der XWolf von GOES agiler als die längere Variante. Würzig sind allerdings auch weitere Details.

Brandneuer Maverick R mit 240 PS

Der Maverick X3 war bei seiner Premiere ein Quantensprung bei den Side-by-Sides. Jetzt kommt Can-Am mit einer Weiterentwicklung um die Ecke, die uns die Sprache verschlägt.

Sein Name ist Programm

Wolverine heißt übersetzt Vielfraß. Das namensgebende Raubtier verwertet alles halbwegs genießbare als Beute. So „verspeist“ das Sport-UTV von Yamaha beinahe jede Art von Untergrund mit Genuss. Wir haben ihm eine Menüauswahl vorgesetzt.

Mittendrin

Der Erfolg der Marke CFMOTO beflügelt die Mitbewerber. Sie setzen alles daran, Marktanteile von den Chinesen zurückzuerobern. Dabei kommt man nicht umhin, in Sachen Preis-Leistungsverhältnis und Ausstattung Vollgas zu geben. Quadix stellt in der Mittelklasse seinen Promax gegen den Marktführer.

Neuer Segway UT10 Crew

Segway Powersports informierte vor Kurzem über das brandneue und sehnsüchtig erwartete UT10 Crew Modell. In einer Live-Stream-Präsentation, wurde das Fahrzeug vorgestellt und viele Details bekannt gegeben.

Aus Interessengemeinschaft wird eingetragener Verein

Quad- und ATV Freunde Schleswig Rendsburg feierten auch in diesem Jahr ein gelungenes Treffen.

Zweitaktsound „en masse“

Drittes Treffen mit den Kult-Quads: „Banshee and Friends“ in Eisenach

Erfolgreiche Saison

Fünf Veranstaltungen für materiell, finanziell und seelisch in Not geratene Kinder und Jugendliche und Menschen mit einer geistigen oder seelischen Beeinträchtigung stemmten die Quadkinder Bergisches Land und die Win­decker Gruppe der RZR Freunde.

Cross-Spektakel in Italien

Das stärkste deutsche Team der letzten Jahre trat in Cingoli gegen die Besten der Welt an. Team USA wurde seiner Favoritenrolle gerecht, während schwarz-rot-gold das Podium wegen technischer Defekte verpasst. Spannend war es dennoch!

Nach 17 Jahren immer noch hart am Gas

Die Rennserie German Offroad Masters GORM und die Faszination der 24-Stunden-Rennen

Pimpen? – Ja! Aber legal!

Natürlich macht es großen Spaß das eigene Quad oder ATV nach persönlichen Vorstellungen zu individualisieren. Sollte es dabei allerdings über rein optische Maßnahmen hinausgehen, sind einige nicht zu unterschätzende Regeln einzuhalten.

Offroadreisen in Finnland

Finnland, das Land der tausend Seen und endlosen Wälder, ist ein Traumziel für alle Offroad-Enthusiasten. Mit einem UTV kann man die wilde Natur Finnlands hautnah erleben und sich auf abenteuerliche Pfade begeben, die für herkömmliche Fahrzeuge unzugänglich sind.

Weitere Themen:

Heizgriffe mit integriertem Schalter

KOSO stellt beheizbare Griffe mit integriertem Daumenschalter vor. Diese erlauben es dem Fahrer während der Fahrt die Temperatur der Griffe einzustellen, ohne dabei die Hände vom Lenker nehmen zu müssen. Mit Hilfe des Schalters können die Griffe sowohl ein- als auch ausgeschaltet werden.

Antelope und Crawler von OBOR

Unser Testreifen-Satz Antelope hat die Abmessungen 26×9-12 vorn und hinten 26×11-12. Das Profil ist eher halbrund. Die Auflagefläche ist durch variieren des Luftdrucks relativ großzügig zu verändern. Auffällig ist das recht hohe Gewicht, im direkten Ver­gleich zur Originalbereifung. Jedoch sind diese achtlagigen Pneus wesentlich steifer/stabiler und insbesondere die Seitenwände sind nicht so weich wie die vieler anderer Reifen.

Kraftvoll und effizient

Der 15 PS Garten- und Holzschredder von Jansen zerkleinert schnell und einfach Gartenabfall und Holzmaterialien. Mit einem robusten 15 PS Motor von Loncin ausgestattet, bietet das Gerät eine beeindruckende Leistung und bewältigt selbst anspruchsvollste Aufgaben mühelos.

Freihändig unterwegs

Dank der innovativen Adaptive Light Beam Technologie bietet die neue, extrem leuchtstarke Stirnlampe HF8R Signature von Ledlenser einen außerge­wöhn- lichen Komfort: Sie ist komplett freihändig nutzbar.

Klebereste entfernen

Das Entfernen von Kleberesten, beispielsweise von Auswuchtgewichten aus der Felge, kostet Zeit und Nerven. Das sorgt nicht nur für Frust, sondern kann auch Beschädigungen und Kratzer hinterlassen.

Neu bei POLO: FLM Traction Schnürstiefel

Eigentlich sind sie für die Zweiradfahrenden konzipiert und gedacht, aber robuste Schuhe sind auch beim Quad­- fahren wichtig. Aus diesem Grund sind die FLM Traction Motorradschnürstiefel eine sehr gute Wahl für ausgedehnte und dynamische Touren auf dem Vierrad, solange es nicht abseits der Straße stattfindet. So empfiehlt sich der Stiefel für die Fans von Straßen-Quads oder Trikes wie Ryker und Co.

