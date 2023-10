Die Meister 2023 stehen fest

MX-Hessencup kürt in Aarbergen die Schnellsten auf dem Quad

Die Quadklassen im MX-Hessencup gehören schon seit Jahren zum Gesicht der überwiegend in Hessen ausgetragenen Rennserie. Dabei haben viele spätere Meisten der Deutschen Motocross Quad Cups, der deutschen Meisterschaft, erste Lorbeeren in dieser Serie gesammelt. Spätere Meister, wie der Holländer Joe Maessen, Yamaha Pilot Max Freund oder der diesjährige MX of Nations-Teilnehmer Stefan Schreiber aus Winnenden rollten im Hessencup ans Startgitter.

Im MX-Hessencup gibt es für die Quadtreiber gleich drei Klassen. So werden Punkte in den Wertungen der Jugend- und der Quadklasse, die zudem noch eine Seniorenwertung einschließt, vergeben.



Schnellster Quad-Nachwuchspilot war in diesem Jahr Marlon Pfeifer, der in der Quad-Gesamtwertung Fünfter wurde. Dort kletterte mit Marie Lücke auf Platz zwei wieder eine Lady aufs Meisterpodium. Den Meisterpokal nahm Lukas Stribny mit, Steven Palm wurde Dritter. Meister bei den „alten Herren“ auf vier Rädern wurde Klaus Homrich vor Michael Weyandt, und Jörg Benner. Für das Foto der Besten war auch der Meisterschaftsfünfte Michael Bungener angetreten.

Text: Lars Koch

Fotos: https://www.mx-hessencup.de/