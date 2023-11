Seit gut einem Jahr unterwegs

Angefangen hat für die Quad & Motorradfreunde Ostwestfalen alles in der Kleinstadt Spenge im Kreis Herford. Ein einsamer Quad-Treiber fühlte sich zu Großem berufen. Quadtouren, Ausfahrten, Party mit Gleichgesinnten, das war sein Begehr.

Über ein Jahr ist es nun her, dass Stefan Hülf nach rund 15-jähriger Abstinenz die Freude am motorisierten Vierrad wieder für sich entdeckte. Das war vor gut einem Jahr, genauer im Oktober. Mit einem Bekannten, der noch zwei Bekannte mitbrachte wurde eine Tour verabredet. Die sprichwörtliche Freude am gemeinsamen Fahren war entdeckt und so war es kein Wunder, dass die nächste Tour schon ein paar Wochen später anstand und der folgte eine weitere und noch eine und dann eben noch eine. „Jedes Mal waren es ein paar Leute mehr, es wurde eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und mittlerweile sind rund 110 Leute lose bei uns organisiert“, erinnert sich der „Starter“ Stefan Hülf. Bereits im vergangenen Jahr gab man sich den Namen „Quad & Motorradfreunde Ostwestfalen“, da auch immer wieder ein paar Motorradfahrer mit von der Partie sind. Erst vor kurzem gab es zum Einjährigen eine große Ausfahrt.



„Aber wir haben natürlich noch einiges vor und wer Lust auf gemeinsame Touren hat, der ist immer Willkommen.“ Zu finden sind die Quadfreunde im Netz unter www.qmf-owl.de. Gefahren wird übrigens auch im Winter. Zur Zeit sind die QMF-ler übrigens auf der Suche nach einer Club-Location, Tipps sind dazu immer willkommen.

Die ganze QMF-Geschichte gibt’s im Heft 01/2024.

dLw