Vorschau Quadwelt Ausgabe 05/2023

Ein User namens Chris hatte uns über das Kontaktformular auf unserer Webseite angeschrieben. Ohne Begrüßungsformel und Umschweife machte er seinem Ärger Luft, dass zu wenig Quads in der Quadwelt behandelt würden und empfahl uns darum gar eine Namensän­derung. ATVs würden ihn nicht intere­ssieren, UTVs, Buggys und Trikes erst Recht nicht.

Vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, wollte Chris nur seinem Unmut darüber Ausdruck verleihen, dass Quads inzwischen tatsächlich rarer geworden sind auf dem Markt. Als wir vor mehr als 20 Jahren mit der Quadwelt starteten, sah das noch anders aus. Doch die Szene hat sich seitdem weiterentwickelt und die UTVs, Buggys und Trikes sind dazugestoßen, während die ATVs von Anfang an ihr fester Bestandteil sind. Das ist toll, zeugt es doch von Toleranz anderen Ideen und Vorlieben gegenüber und ganz sicher von der Neugier an technischen Details und Entwicklungen. Die Fahrzeuge mit Rückwärtsgang und Überrollbügeln oder mit „nur“ drei Rädern sind unter uns angekommen, akzeptiert und wir halten zusammen. Vielleicht ist das sogar ein Grund, warum wir bisher nicht in die Lärmdiskussion geraten sind, mit der sich unsere Zweirad fahrenden Mitmenschen auseinander setzen und sogar Streckensperrungen hinnehmen müssen. Im Bezug auf Quads reichen uns die veränderten Zulassungsbestimmungen als Streitthema.

Daher freut es uns, sicher auch Euch und vielleicht Chris, wenn wir auch in dieser Ausgabe wieder ein neues Quad zeigen können. Die deutschen Hersteller sind da ja fleißiger als die bekannten Mitbewerber aus Übersee und Asien. Ab Seite 32 stellen wir Euch die atemberaubende, neue EXEET vor. Und natür­lich sind es auch die Menschen aus unserer Mitte, die die Fahne der Quads hoch halten. Mit eigenen Ideen und Umbauten liefern sie Stoff für spannende Geschichten, die wir hier und auf www.quadwelt.de erzählen.

Gerne wieder mehr Quads wünscht sich aber auch

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Power-Ranger

Wer sich für einen Polaris Ranger entscheidet, hat die Qual der Wahl. Nicht weniger als acht Varianten stehen zur Verfügung. Was darf es sein? Benzin- oder Dieselmotor? Lieber eine elektrische Version? Müssen mehrere Personen transportiert werden oder ist eher die maximale Anhängelast wichtig? Der brandneue XP 1000 EPS Nordic Pro SE sticht jedenfalls heraus. Ein Grund, ihn zu fahren und mehr über die Fahrzeugkategorie herauszufinden.

Rivalen in der Mittelklasse

Die Mittelklasse ist heiß umkämpft. Die Zulassungsstatistiken weisen etliche ATVs um 500 ccm aus. Das liegt unter anderem am guten Preis- Leistungsverhältnis für die umfänglich ausgestatteten Fahrzeuge, aber auch am Qualitätsmanagement und der Modellpflege seitens der Hersteller. Die unserer beiden Testkandidaten findet man ganz oben in der Tabelle. Zu Recht?

Nur so zum Spaß

Der Renli-Buggy von Quadix aus Bamberg hat alles, was Du für pures Fahrvergnügen brauchst. Was er nicht hat, brauchst Du auch nicht. Aber – kann der 1100er mehr, als nur unvernünftig sein?

Das Sportgerät

Die neue EXEET basiert wieder auf einem Motorrad von BMW. Einem Supersportler. Dessen DNA hat das Quad komplett übernommen. Damit liegt die Messlatte im Sport-Quad-Bereich wieder ein gutes Stück höher. Wir konnten nicht widerstehen und saßen schon auf diesem ersten seiner Art.

Energiewende im Sandkasten

Früher tüftelten die Väter motorisierter Kids in der heimischen Garage am Vergaser knatternder Zweitakt-Motoren. Heute sitzen sie im Wohnzimmer und installieren Apps auf ihren Smartphones, um den Nachwuchs flott zu machen. Wie das beim neuen, elektrischen Kinder-Quad ist, sagt unser Test.

Willkommen zurück

Drei leichte Nutzfahrzeuge und ein Spaßgerät für Kinder: Damit kehrt Kawasaki zurück auf die Quadbühne. Aber auch die beliebte Brute Force ist wieder da.

Mit ODES nach vorn

Mit Quadix als neuem Importeur und Distributor will die Amerikanisch-Chinesische Marke in D-A-CH durchstarten.

30 Jahre Herzblut

Vor fünf Jahren geriet das Firmenjubiläum der Kremsreiter´s Quad und ATV Ranch zum Szene-Act schlechthin. Jetzt – zum 30ten – legten die Niederbayern noch eins drauf!

Frisch ver(quad)heiratet

Für manche Zeitgenossen hielt die Corona-Pandemie nicht nur Schlechtes bereit. Für Jana und Markus Richter war sie der Startschuss in ein gemeinsames Leben.

Der amerikanische Traum

Heute ist Polaris ein Big-Player in der ATV- und Side-by-Side-Szene. Aber wie fing alles an und was war das erste bedeutende Produkt der Amerikaner?

The Real Way to Dakar

Wenn man von Rallyes spricht, ist man schnell bei der Dakar. Die jüngsten Ausgaben der Marathonveranstaltung folgen längst nicht mehr der historischen Route, die einst von Paris nach Dakar, der Hauptstadt des Senegals, verlief. Echte Dakar-Fans folgen The Real Way to Dakar!

Sicherheitsgewinn

Immer mehr Helme werden mit dem Mips-System ausgestattet. Sowohl in Integralhelmen als auch bei den viel genutzten Crosshelmen kommt dieses neue Sicherheitssystem zum Einsatz. Aber was genau ist das und sollte man es beim Kauf eines neuen Helms ernsthaft in Betracht ziehen? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen.

Multitalent am Haken

Damit hast Du‘s drauf: Der Heckträger aus dem Westerwald erweitert die Transportkapazität Deines ATVs oder UTVs deutlich. Und nicht nur das. Auch am PKW ist der Heck-Pack einsetzbar.

Die Stecknadel im Heuhaufen

Wenn diese CFMOTO CForce 850 quer über einen Acker rumpelt, dann sitzt mit einiger Sicherheit kein fehlgeleiteter Umweltrüpel auf dem Bock, sondern ein sogenannter Gasspürer der Firma Schütz Messtechnik aus dem badischen Lahr. Der ist mit dem ATV einem Gasleck auf der Spur.

Design und Funktion

Die neue e.s.motion ten Hybrid Jacke von Engelbert Strauss trifft genau das richtige Verhältnis zwischen Komfort, Design und Funktion. Die Kombination aus gestrickten und gesteppten Zonen bietet höchstmögliche Flexibiltät für den Träger oder die Trägerin.

Wippsäge von Jansen

Das neueste Modell des bekannten Zubehörlieferanten Jansen im Bereich der Brennholzsägen, ist die SMA-700. Angetrieben von einem kräftigen 15 PS Benzinmotor von Loncin und einem 700 mm hartmetallbestücktem Kreissägeblatt, durchtrennt man im Bruchteil einer Sekunde einen Baumstamm.

Jubiläum bei POLO

Zum 45. Geburtstag der POLO Eigenmarke FLM kommt die auf 300 bzw. 250 Exemplare limitierte Designvariante der Lederjacke Brooklands für Damen und Herren in die Stores. Denn, 45 Jahre FLM bedeuten auch 45 Jahre Erfahrung in sportlicher Lederbekleidung für Motorradfahrer.

Glückliche Kinderherzen wieder unterwegs

Vor der diesjährigen Sommerpause veranstaltete die Stuttgarter Quadfahrer -Initiative „Glückliche Kinderherzen“ noch zwei Wohltätigkeits-Events. So war die bekannte Organisation zu den Tagen der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart-Weilimdorf eingeladen, um dort Rundfahrten auf dem Quad für die Besucherkinder zu veranstalten.

Team Deutschland

2015 stand Deutschland das letzte Mal auf dem Podium beim Quadcross der Nationen. Das war beim Heimrennen in Schwedt. Seitdem fand sich kein Team mehr auf dem „Stockerl“, wenngleich die jeweiligen Fahrer durchaus achtbare Ergebnisse einfuhren. In diesem Jahr streben die Recken rund um Team-Managerin Milena Krafthöfer – bekannt als Inhabarin und Moderatorin von Quad MX Live – erneut einen Podestplatz an.

HISUN für Sechs

Zwei durchgehende Sitzbänke finden sich im neuen HISUN. Der große Hersteller elektrischer UTVs stellt sein neues Modell vor. Es hört auf den etwas sperrigen Namen HS15DUTV-3 und ist ein großes und geräumiges, elektrisches UTV mit 16,5 kW.

Neu: ABS bei Access

Access Motor stellt das neue TECTRA 860 ABS vor. Dieses ATV ist baugleich mit der bisherigen Access Motor SHADE 860. Mit der Einführung des ABS-Bremssystems und der neuen Namensgebung möchte der Hersteller den Schritt in die Zukunft gehen und sich von alten Standards trennen.

