WICHTIGE ENTWICKLUNG BEI DER KSR GROUP

Die KSR Group GmbH, Marktführer in einigen maßgeblichen Sparten der Zweiradmobilität und traditionsreiches Großhandelsunternehmen, wird am 6.9.2023 ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragen.

Die wirtschaftliche Situation in den Märkten des familiengeführten Unternehmens mit Sitz im niederösterreichischen Gedersdorf hat sich innerhalb des letzten Jahres durch gestiegene Energiepreise, hohe Inflation und Kaufkraftverlust seitens der Kunden drastisch verändert.

„Wir waren in den vergangenen Monaten intensiv darum bemüht, diesen Rahmenbedingungen gerecht zu werden.“ so Michael und Christian Kirschenhofer, Eigentümer der KSR Group. „Im Sinne einer erfolgreichen und verantwortungsvollen Fortführung unserer Geschäfte sowie zur Erhaltung der Arbeitsplätze sehen wir nun dennoch die Notwendigkeit, zur Beschleunigung der laufenden Restrukturierung ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung zu beantragen.“

Die entscheidenden Ursachen für die Einleitung des Sanierungsverfahrens sind hohe Materialkosten infolge der Pandemie und dann des Ukraine Kriegs, Wechselkursschwankungen und die rückgängigen Umsätze aufgrund einer stärker als erwarteten Kaufzurückhaltung der Konsumenten in den letzten Monaten sowie volle Händlerläger.

„Nach einer intensiven Evaluierungsphase sehen wir diese Entscheidung als unumgänglich, um unser Unternehmen durch eine herausfordernde Zeit zu bringen und unsere Geschäfte im Sinne aller Beteiligten erfolgreich weiterführen zu können.“ (Michael Kirschenhofer)

Die Geschäftsbereiche Smart Products und Mobility, mit den Marken CFMOTO, Royal Enfield, NIU, Brixton, Malaguti, Motron, A-TO und DocGreen, werden wie gewohnt weiter betrieben.

Die KSR Group wird die nächsten Monate dazu nutzen, sich für die Saison 2024 neu aufzustellen.

KSR Swiss, KSR Hellas, KSR Thailand, KSR Solution und KH Holding sind von dem Sanierungsverfahren nicht betroffen.

Von der Zukunft der Geschäftsmodelle, der bestehenden Partnerschaften, der Kompetenz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der Stärke der Marken ist die KSR Group überzeugt.

Über KSR Group

Mit mehr als 60.000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr ist die im Wirtschaftspark Krems-Gedersdorf, Niederösterreich, beheimatete KSR Group einer der führenden Importeure von zweirädrigen Fahrzeugen in Europa. KSR entwickelt und produziert Fahrzeuge der Marken A-TO, BRIXTON MOTORCYCLES, MALAGUTI und MOTRON. Darüber hinaus ist KSR als Importeur renommierter Marken wie zum Beispiel CFMOTO, NIU und ROYAL ENFIELD tätig. In zahlreichen Märkten und Segmenten zählt KSR zu den Marktführern und gehört zu den Pionieren im Bereich der leichten Elektrofahrzeuge.