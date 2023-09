Probe fahren bei Beitler

Traditionell verabschiedet die Quadfactory Beitler die auslaufende Saison mit einem Highlight: in einem riesigen Offroad Park im Herzen Mitteldeutschlands können Interessierte alle Modelle des Jahrgangs ’23 und auch schon die des kommenden Jahres Probe fahren sowie ausgiebig feiern.

Am 14. Oktober steigt in Profen wieder der alljährliche Probefahrttag der Quadfactory Beitler. Jeder Quad-, ATV- und UTV-Fan ist eingeladen, die rund 60 ha Fahrgelände mit seinem eigenen Fahrzeug zu erkunden. Wer keines dabei hat oder sich einen Eindruck der Modellpalette der Quadfactory verschaffen möchte, dem stehen Testfahrzeuge zu Verfügung. Das Angebot des Teams rund um Oliver Beitler bietet in Profen auch Sonderkonditionen für die Anwesenden an.

Unterstützt wird der Offroad-Tag von Quadix, der als neuer Importeur von ODES die ’24er Modelle präsentieren wird. Nach einer kurzen Einweisung in die Abläufe und Regeln , können die Probefahrten mit einer kurzen Tour mit Guide durch den Tagebau verbunden werden. Streckenposten sichern den Bereich ab, der in bestimmten Teilen und nach Absprache auch frei befahren werden kann. Ebenso wird ein Geschicklichkeitsparcours abgesteckt.

Eine solche Gelegenheit ist einzigartig und sehr beliebt. So erwartet die Quadfactory Beitler rund 100 Teilnehmende mit Fahrzeugen und etwa 150 Gäste. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Diese Erfahrungswerte machen eine Voranmeldung notwendig, die aber recht unkompliziert noch bis zum 10. Oktober hier möglich ist:

https://quadfactory-beitler.regiondo.de/herbstevent-258909

Der Einlass erfolgt am Veranstaltungstag über eine Kontrollstelle ab 9.00 Uhr. Noch mehr zu dem außergewöhnlichen Saisonfinale und die Wegbeschreibung findet Ihr unter www.quadfactory-beitler.de