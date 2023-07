Quad-Kompetenz im Kraichgau

1995 sammelte Michael Koch seine ersten Erfahrungen auf einem Quad. Seitdem ist er begeisterter Anhänger der Szene. Irgendwann legte er sich er sich eine KTM 525 zu und war schließlich vollends angesteckt vom Quadfieber.

Schließlich machte er daraufhin sein Hobby zum Beruf und eröffnete im April 2013 seinen eigenen Laden in Sinsheim. Angefangen hat alles in der Werderstraße, zuerst in einem kleinen Laden. Es wurde angepackt und alles renoviert und die Werkstatt eingerichtet. Zusammen mit Mutter Andrea vergrößerte die Firma ihr Geschäft immer mehr. „Wir haben mit SMC und KSR sprich CFMOTO und Explorer angefangen“, erinnert sich Michael, der damals mit Spannung auf die erste Lieferung wartete.

Mit Kompetenz und dem Kontakt zu vielen Kunden wurde das Unternehmen erweitert, man brauchte Platz. Es wurde der Verkaufsraum erweitert und ein Außenlager angemietet. Für die Kundschaft findet jedes Jahr ein Sommerfest statt. „Wir haben eine Werkstatt mit Meister, wir machen Inspektionen, Umbauten, Reparaturen, Motor Instandsetzung, alles rund um Zwei- und Vierräder“, wirbt Michael, den die Kunden sehr schätzen. Stolz ist der Chef auch auf sein Team, bestehend aus Michael, Andrea im Büro, Eddie dem Meister, Dieter und Tobi. Letztgenannte sind zuständig für den Aufbau der Neufahrzeuge. Inzwischen feiert der Quadcenter Kraichgau bereits sein zehnjähriges bestehen. Das Jubiläum 2023 kann das Team bereits in der vor zwei Jahren bezogenen neuen Halle feiern. Hier sind stets rund 300 Fahrzeuge vorrätig und das Portfolio umfasst inzwischen sechs Marken nebst Zubehör. Die Produktpalette umfasst die Vierräder von CFMOTO, Polaris, Aeon. TGB, Access und Segway. Motorrad-Fans können sich unter den Modellen von Benelli, Brixton, CFMOTO, Motobi, Malaguti umsehen und neuerdings auch Vespas, Piaggios und Aprilias bekommen.

Quadcenter Kraichgau

Wiesenstraße 40

74889 Sinsheim (direkt an der Autobahn!)

Telefon: 07261-9745838

Fax: 07261-9745839

www.Quadcenter-kraichgau.de