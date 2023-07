Highlights von Linhai Motor

UTV von Linhai jetzt mit drei Jahren Herstellergarantie, limitierten und leistungsstärkeren Modellen

Mit Beginn der bisher schönsten Wetterperiode wurde von Seiten von Linhai Motor Deutschland unter der Leitung der Michael Leeb Trading GmbH beschlossen zusätzlich auf alle UTV’s bei Kauf bis 31.12.2023 eine Garantie von bis zu 3 Jahren zu gewähren! Damit baut Linhai auf dem bisherigen Erfolg auf und bekräftigt die eigenen hochgesteckten Qualitätsziele.

Ab sofort sind die Vorbestellungen des streng limitierten UTV-Modell LM580 in den aufregenden Farben Camouflage und Waldgrün möglich. Die LM580 UTV-Modellvarianten – baugleich mit dem LM570 – haben sich bereits durch ihre herausragende Leistung und Zuverlässigkeit bewährt. Diese speziellen Editionen werden eine einmalige Gelegenheit für Jäger, Förster wie auch andere Interessenten bieten, sich ein wirklich einzigartiges Fahrzeug zu sichern und das zum sagenhaften Bestpreis von lediglich € 11.999, – (inkl. aller Nebenkosten inkl. MwSt.).

Darüber hinaus hat Linhai weitere aufregende Neuigkeiten über die kommenden UTV-Modelle zu verkünden. Das neue LM650 wird mit einem leistungsstärkeren Motor als Nachfolger des LM570 ausgestattet sein. Zusätzlich erhält es ein Facelift mit modernen LED-Frontscheinwerfern, die für eine verbesserte Sicht und eine stilvolle Optik sorgen. Bilder vom Facelift folgen in Kürze!

Ein weiteres Highlight ist das LM650 Sport UTV in der Farbe Grau mit roten Akzenten. Dieses Modell orientiert sich optisch am beliebten LM570 und verfügt über auffällige, rot lackierte Seitenschweller und Bumper und zwei sportliche Sitze für verbesserten Komfort im Gelände. Das LM650 Sport UTV bietet eine besondere Mischung aus Alltagshelfer (UTV) und Freizeitperformance (SSV). Darüber hinaus bietet das LM650 Sport UTV Fahrern nicht nur eine beeindruckende Performance, sondern auch einen einzigartigen Look.



„Wir freuen uns sehr, diese aufregenden Neuigkeiten mit unseren Kunden teilen zu können“, sagt Michael Leeb, Geschäftsführer der Michael Leeb Trading GmbH (zuständig für den Import und Vertrieb von Linhai Deutschland). „Die limitierten LM580 UTV-Modelle in Camouflage und Waldgrün sind eine großartige Gelegenheit, ein individuelles Fahrzeug zu ergattern. Zudem werden das LM650 und das LM650 Sport UTV mit ihren verbesserten Funktionen und stilvollen Designs sicherlich viele neue und bestehende Linhai-Enthusiasten begeistern.“

Interessierte Kunden können sich bei autorisierten Händlern über die Verfügbarkeit der limitierten LM580 UTV-Modelle in Camouflage und Waldgrün sowie über die kommenden LM650 und LM650 Sport UTV informieren. Das Modell LM650 wie auch das Modell LM650 Sport UTV werden noch dieses Jahr zur Wintersaison im Handel zu spitzen Preisen erhältlich sein.

www.michaelleeb.com