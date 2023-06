Vorschau Quadwelt Ausgabe 04/2023

Geteilter Meinung

Hand auf‘s Herz, liebe Leserinnen und Leser: Wir fremdeln doch immer noch ein wenig mit den E-Fahrzeugen, oder?

Reichweite, Akku, Lebensdauer, Gefahren – kaum eine andere Technologie polarisiert die mobile Gesellschaft und auch unsere Szene mehr. Uns begegnen im Testbetrieb aber immer öfter Fahrzeuge, die statt von einem Verbrennungs- von einen Elektromotor angetrieben werden. OK – dann muss das entsprechende ATV eben die Arbeiten und Einsätze erledigen, die wir stets testen. Was wir dabei erlebten, erzählen wir Euch ab Seite 34.

Ähnlich ist das mit den Trikes, die sich mit ihren Fahrerinnen und Fahrern an unsere Community „angedockt“ haben. Was in erheblichem Maße Herstellern wie Can-Am zu verdanken ist, die ihre Spyder und Ryker neben den ATVs in den Handel stellen. Man mag sie oder nicht, die dreirädrigen Fahrzeuge. Da gibt es nichts anderes. Oder etwa doch? Wir sind erneut auf die Suche nach Fahrspaß gegangen und entdeckten das lässige Cruisen wieder neu. Fahrt einfach mal mit.

Was nun ein ATV mit Kompressor zu leisten vermag, fragten wir anlässlich des zweiten Vergleichstests in dieser Sommerausgabe. Der aufgemotzte Einzylinder von ACCESS birgt jedenfalls auch das Potential, sich heftig über das Für und Wider zu streiten: hält der durch? Kann der einem Tausender-Zweizylinder Paroli bieten?

Keine zwei Meinungen gibt es aber über die Einsatzfähigkeit von ATVs und deren Fähigkeit, auch Menschen mit Einschränkungen in die Szene zu integrieren und – im Falle unseres Protagonisten der Utility-Story – sogar neuen Lebensinhalt zu generieren.

Spannende und meinungsbildende Sommerlektüre wünscht

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Mächtiger Fortschritt

CFMOTO stellt den neuen ZForce 1000 Sport R vor. Das neu entwickelte Side-by-Side katapultiert den chinesischen Hersteller in neue Qualitätsdimensionen in diesem Marktsegment.

Kompressor gegen V-Twin

Dies ist ein besonderer Schlagabtausch: Das jeweilige, aktuelle Flaggschiff der Marken ACCESS und CFMOTO treten gegeneinander an. Die beiden ATVs weisen dabei zwei völlig unterschiedliche Motorenkon­zepte auf. Mit dem CForce 1000 bieten die Chinesen eine solide Basis, der taiwanesische Herausforderer will das sportlich überbieten. Vergleichen wir heute Äpfel mit Birnen oder hat ACCESS mit seinem Einzylinder-Kompressor ein goldenes Ei gelegt?

Spaß hoch drei

Cruisen oder sportlich fahren – was darf’s sein? Unsere Testkandidaten können beides. Und das auch noch echt gut. Auch wenn beide Trikes wiederum unterschiedlicher kaum sein könnten.

Schneller als Licht

Elektrische Antriebe für Kraftfahrzeuge sind in aller Munde. Die ehrgeizigen Klimaziele der Regierung sehen unter anderem vor, den Ausstoß von Schadstoffen im Verkehrssektor zu reduzieren. Das polarisiert die Gesellschaft und vor allem unsere Szene. Kann ein elektrisch betriebenes ATV den Kollegen mit Verbrenner-Technologie das Wasser reichen?

Next Level

Mit der neuesten Generation des RZR XP will Polaris voll durchstarten. Der neue Polaris Tausender für das Modelljahr 2024 wurde bereits vorgestellt – mit stärkerem Chassis, mehr Komfort und einem brandneuen Motor.

Hoher Spaßfaktor

Quadix aus Bamberg hat neue Buggys im Programm. Der 500er kostet unter 11.000 Euro, ist dabei aber üppig ausgestattet. Wir schauen mal genauer hin.

Szene Treffen/Veranstaltung

Kinder glücklich machen

Die Initiative „Glückliche Kinderherzen“ – ein Zusammenschluss aus Quad-, Buggy- und Motorradfahrern aus Baden-Württemberg – macht kranke Kinderherzen mit Fahrten auf Quads ein wenig glücklicher.

Treffen in den Bergen

Stolze 92 Fahrzeuge – deren Fahrerinnen und Fahrer teilweise stundenlange Anfahrten in Kauf nahmen – waren ins Allgäu gekommen, um mit den dortigen Quadfreunden zu feiern.

Szene Treffen/Veranstaltung

Lobbyarbeit

Die Quad- und ATV-Freunde Schleswig-Rendsburg sind sehr aktiv. Regelmäßig macht der eingetragene Verein mit tollen Ausfahrten, Treffen und anderen Aktionen rund um unsere Vierräder von sich reden. Aufmerksamkeit erregten die Mitglieder kürzlich bei „Rendsburg macht mobil“, einer Aktion, bei der Vereine, Institutionen und Gruppen auf ihre Aktivi­täten hinweisen und sich präsentieren können.

Das 8. Treffen der Quadcrew-Westerwald e.V.

Die Veranstaltung war ein Megaerfolg.

Hart im Nehmen

Skandinavien ist für viele Tourenfahrer auf zwei, drei und vier Rädern ein Sehnsuchtsziel. Trotz der Wetterkapriolen. Strahlender Sonnenschein, strömender Regen, heftiger Wind und sogar Schnee können an einem einzigen Tag auftreten. Wie gut muss dann eine Ausrüstung sein, die von dort stammt?

Richtig Navigieren im Gelände

Quads und ATVs sind im Gelände zu Hause. Wer auf offroadige Touren gehen will und lange Strecken zurücklegt, muss dabei gut navigieren. Insbesondere wenn man beispielsweise in der Wüste unterwegs sein will, sollte man sich vorab mit den verschiedenen Möglichkeiten der Navigation beschäftigen. Wir haben das für euch schon mal gemacht und erklären, wie man sicher selbst „im Outback“ navigiert.

Zwischen Liebe und Krieg – das ist Afrika

Mit dem ATV entlang der Westküste durch ganz Afrika ist der erste Teil einer Extremreise für den Weltfrieden. Abenteurer Gerry Mayr legte dabei 18.300 Kilometer in zweieinhalb Monaten zurück. Uns erzählt er seine Erlebnisse.

Selfmade Utility

Geht nicht – gibt‘s nicht! Was wir als Floskel verstehen könnten, ist ein Motto von Philipp Heise. Der Thüringer meistert viele Herausforderungen in seinem Leben mit dem ATV. Eine ganz besondere Geschichte.

Ryder Tour auf Ryker

Can-Am ruft schon seit April Interessierte zu Probefahrt-Tagen auf. In ganz Deutschland sind Fahrten auf den beliebten Ryker-Modellen buchbar.

Neue Ellipsoid Scheinwerfer

Für alle Modelle der beliebten Yamaha Raptor hat 3P – Pedalo Power Parts – aus Sassenberg jede Menge Zubehör in petto, um diese im Straßenverkehr zulassungs­fähig zu machen.

Zum Schluss ein Schnäppchen

Access Motor beendet offiziell die Produktion der beliebten Xtreme Quad-Modelle. Der Hersteller stellt die Produktion der begehrten Vierräder mit diesem Jahr offiziell ein. Dies markiert das Ende der Ära für die schaltgetriebenen Quads mit Zulassung.

FOX-Shocks: Service aus Meisterhand

TFX Suspension, der bekannte niederländische Hersteller hochwertiger Fahrwerke für Motorräder, ATVs und Quads, hat sich darauf spezialisiert, für jeden denkbaren Einsatz das richtige Fahrwerks-Setup zu entwerfen. Die Profis um Hans-Dieter Fischer fertigen Stoßdämpfer, die nicht nur komplett einstellbar sind, sondern auch mit jeder Fahrsituation fertig werden. TFX arbeitet jetzt auch mit FOX zusammen und ist nun offizieler FOX-Servicecenter.

Neues Leben für Akkus

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen sind eigentlich die idealen Voraussetzungen für eine Tour – aber gerade jetzt streikt die Batterie, insbesondere nach längeren Standzeiten. Mit dem CT5 POWERSPORT von CTEK gehören diese Momente der Vergangenheit an.

Tolle Show der Quads

Die Saison der GCC hat Halbzeit. In den laufenden Veranstaltungen sind die Quads und ATVs ein spannender Bestandteil des Renn-Programms. Zuletzt in Venusberg war das genauso. Die zahlreichen Zuschauer erlebten ein spannendes Rennen mit vielen Positionskämpfen.

Polaris Roadshow

Vom 18. April bis 23. Mai 2023 konnten sich Landwirte, Forstprofis, Pferdefans, Jäger und weitere Interessierte zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Offroad-Stars auf vier Rädern informieren. Ein voller Erfolg, war aus dem Importeurs-Standort Griesheim zu vernehmen.

Flott gemacht

Das passiert auch uns: die nagelneue CFMOTO CForce 520 in unserem Testfuhrpark tat keinen Muckser mehr. So etwas frustriert, insbesondere wenn man sich auf eine Fahrt vorbereitet und gefreut hatte. Tags zuvor nur abgestellt, war dem Einzylinder kein Lebenszeichen zu entlocken. Aus der Not machten wir eine Tugend und wendeten uns an den Service unseres betreuenden Händlers Walter Hofmann, der den Schaden wie einen Garantiefall abwickelte. Verantwortlich für den kurzzeitigen Ausfall war die Benzinpumpe.

