Sehr anhänglich

Ausrüster P. Lindberg aus Dänemark mit einem Sitz in Norddeutschland, bietet einen soliden Trailer für den Arbeitseinsatz an. Der Muldenkipper kommt mit 4-lagiger Offroad-Bereifung und einer hydraulischen Kippfunktion. Ausgestattet ist der nur 120 Kilogramm leichte Trailer mit einem stabilen, verzinkten Rahmen und somit besonders für Fahrten in unwegsamem Gelände geeignet. Die Mulde besteht aus Polyethylen und ist mit einer Schutzleiste aus Stahl versehen. Damit werden Beschädigungen beim Entleeren des Frachtgutes verhindert. Bis zu 500 Kilogramm darf dieses wiegen. Euer ATV versorgt einen 800W-Motor mit Strom, der das 12V-Hydraulikaggregat mit einfach und schnell zum Kippen mit Energie speist. Die Maße betragen (LxBxH): 2.195 x 1.364 x 966 Millimeter. Mehr zum Anhänger findet Ihr auf der Webseite des Garten- und Landschaftsprofis.

www.p-lindberg.de