Offroad-Profi in Ostdeutschland

Wer ein Quad oder ATV, aber auch Side-by-Sides kaufen will, kommt an RMX-Racing aus Bad Dürrenberg nicht herum. Geführt von Andreas Rosenlöcher und Olaf Schaberg findet sich in direkter Nähe zur Bundesautobahn 9 ein großer Showroom samt Bekleidung und vielen Fahrzeugen. Gegründet von Andreas und seinem damaligen Geschäftspartner, zog RMX 2015 in den aktuellen Standort, nachdem der ursprüngliche in Tagewerben zu klein wurde. Am aktuellen Standort bietet sich ein deutlich besseres Arbeitsumfeld für die oft seit langer Zeit beschäftigten Mitarbeiter und auch eine sehr gute Erreichbarkeit für Kunden.

Geschäftsführer Andreas Rosenlöcher. Geschäftsführer Olaf Schaberg.

Andreas Rosenlöcher verbindet die Liebe zum ATV und Side-by-Side mit seinem Sport. Er fährt aktiv Rallye und feiert dabei auch Erfolge. Wie in der Formel 1 bedeutet die Teilnahme an Rennen auch den Transfer von Wissen in die reale Welt des Alltags. Heißt: wer im Zeitdruck von Rallys jedes technische Problem löst, kann im Alltag und ohne Druck auf derartige Erfahrungen zurückgreifen. Genau das ist das besondere bei RMX: extremes technisches Know-how zu Fahrzeugen, die im Rennsport so hart beansprucht werden, wie es der Privatmann nie könnte.

RMX jedenfalls zeichnet verantwortlich für den Verkauf verschiedener Marken. So gehören Yamaha, Polaris, Segway und CFMOTO zum Portfolio der Firma. Hier sind alle Fahrzeuge bestellbar und viele auch vor Ort anzuschauen. Bei einem Besuch von Quadwelt stand der Showroom mit Polaris-Fahrzeugen voll. Tolle Preise sahen wir auch. Gerade in Kombination mit der Werkstatt, findet man bei RMX einen guten Partner für den Fahrzeugkauf. Neben den genannten Fahrzeugmarken ist RMX auch der General-Importeur für XRW Racing-Parts sowie Deutschland-Importeur für FOX Racing Shox – SXS/ATV Fahrwerke. Umbauten jeder Art, nicht nur mit diesen Teilen, können in der spezialisierten Werkstatt umgesetzt werden. Hier entstehen auch spezielle Umbauten für Jagd und Forst, aber auch für den Renneinsatz. Wir haben schon einige dieser Fahrzeuge real gesehen und waren jedes Mal von der Qualität begeistert. Als Service wird auch die Abholung und das Bringen von Fahrzeugen angeboten, um bei z.B. Serviceinspektionen wenig Aufwand auf sich nehmen zu müssen. HU und Sondereintragungen sind dank eines guten Kontaktes zu Prüforganisationen gut möglich.

Spannend ist auch, dass immer mal wieder gute Gebrauchte vor Ort zu finden sind. Quadwelt ist schon lange mit RMX in Kontakt, einer unserer Redakteure kaufte dort sogar seine Polaris Sportsman. Einige Mitarbeiter blieben dem Unternehmen seit dieser Zeit treu – ein klarer Hinweis auf ein angenehmes Arbeitsumfeld.

Wer mit Andreas oder Olaf spricht, merkt schnell, dass beide für das Thema Quad und ATV brennen. So viel Herzblut und Spaß erlebt man nicht oft. Andreas ist jederzeit erreichbar und gibt notfalls Tipps. In der Werkstatt sieht man ihn auch weiterhin, auch wenn er mit der Organisation des Unternehmens gemeinsam mit Olaf viel zu tun hat. Abgerundet wird das Angebot von RMX mit einem Finanzierungservice, wodurch auch größere Fahrzeugprojekte möglich gemacht werden.

Direkt an der A9 gelegen, ist RMX ein guter Anlaufpunkt, wenn ein neues Fahrzeug angeschafft werden soll. Dank der beiden Inhaber fühlt man sich gut aufgehoben und findet das passende Fahrzeug aus vielen Marken.

Adresse:

Karl-Pieper-Straße 2

06231 Bad Dürrenberg OT Kauern

Web: www.rmx-racing.com

Tel: +49(0)3462-58480

Fax: +49(0)3462-584848

E-Mail: info@rmx-racing.de