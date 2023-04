POLO Jahresgewinnspiel 2023 gestartet

Zum Anfang des Monats ist das große POLO Jahresgewinnspiel gestartet. Bis August warten monatliche Preise in einem Gesamtwert von über 50.000€ auf die glücklichen Gewinner – und im September wird als Hauptpreis eine Yamaha Ténéré 700 unter allen Teilnehmern verlost.

Mitmachen kann so einfach sein: Bei jedem Einkauf, egal ob online oder im Store, erhalten die POLO Kunden einen individuellen Teilnahmecode zum Jahresgewinnspiel 2023. Nach der erfolgreichen Registrierung auf der länderspezifischen Webdomain ist die Teilnahme an den Monats- sowie an der Hauptverlosung geritzt – und mit etwas Glück steht im Spätsommer eine flammneue Yamaha Ténéré 700 in der Garage. Monatlich winkt vom LEATT Crossoutfit im Wert von über 2000€ über einen Melitta Vollautomat bis hin zum Garmin Navigationsgerät alles, was Frau oder Mann braucht.

Pro Person können mehrere Codes registriert werden – je mehr Codes, desto höher sind auch die Gewinnchancen. Es lohnt sich also nicht nur fleißig zu shoppen, sondern auch die POLO Events in 2023 wie die Neueröffnung in Bonn oder Gronau zu besuchen – auch hier wird es die Möglichkeit geben, Gewinncodes abzustauben. Ebenso können Codes über die Social-Media- Kanäle auf Instagram @polo_motorrad und Facebook @polomotorrad gewonnen werden. POLO wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg.