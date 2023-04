Neu bei POLO

Warm und kuschlig muss sie sein – und trotzdem dem Sicherheitsanspruch einer Motorradkombi gerecht werden. Mit der PHARAO Snopa WP werden alle Motorrad- und auch ATV-Fahrer bedient, die nicht bei einstelligen Temperaturen direkt ins Auto flüchten. Das wichtigste vorweg: Eine extra dicke Thermoisolierung schützt vor Kälte, eine wattierte Frontlasche über dem Frontreißverschluss verhindert speziell eine Kältebrücke im Brustbereich, gleiches gilt für die Sturmmanschetten mit Daumenschlaufen an den Ärmeln. Die atmungsaktive Clime-Max-Membran unterbindet einen Stau der Schwitzfeuchtigkeit von innen und Wassereinbruch von außen. Durch diverse Weitenverstellungen an Kragen, Oberarm, Taille, Jackenbund, Unterschenkel und Beinabschluss wird dem Frost maximal wenig Angriffsfläche geboten. Natürlich kommen die üblichen Features einer guten Kombi nicht zu kurz: Protektoren an Schultern und Gelenken sind vorhanden, Rücken- und Hüftprotektoren sind optional nachrüstbar. Geldbörse und Smartphone finden in fünf Außen- und zwei Innentaschen Platz, die Verbindung von Jacke zu Hose stellt ein kurzer Reißverschluss sicher.

Optionale Hosenträger garantieren einen zugfreien Sitz der Hose. Sicher und warm auch im Winter unterwegs – mit der PHARAO Snopa WP in den Größen M bis 3XL in Kombination ab 449,98 Euro.

Mehr unter: www.polo-motorrad.com