Mitten im Dreiländereck, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ist die Quadfactory Beitler ansässig.

Das Unternehmen wurde 1991 am Rande des Burgenlandkreises gegründet. Oliver Beitler übernahm ab dem Jahr 1999 die Leitung des väterlichen Betriebes. Das Produktpotenzial bezog sich anfangs auf den PKW und 4X4 Bereich. Parallel dazu wurde auch Augenmerk auf die Quad- und ATV-Sparte gelegt. Nach einer einjährigen Bauphase entstanden zusätzliche Werkstatt und Stellflächen um dem hohen Aufkommen an Kunden gewährleisten zu können.

Auf einem 2.000 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich zwei vollständig ausgerüstete Werkstattbereiche, ein 130 Quadratmeter großer Verkaufsraum, Büro und Beratungsräume. Ein Zubehör Einzelhandel speziell für den Bereich ATV, Quad und Zweiradzubehör wurde auf 90qm Innenfläche Anfang 2023 eröffnet. Ständig vorrätig und meist für eine Probefahrt bereit stehen Fahrzeuge von Segway, Quadix, TGB, CFMOTO, Aeon/Access, Odes und Linhai. Auch ein umfangreiches Sortiment an Ersatz- und Tuningteilen befindet sich im Bestand oder ist kurzfristig verfügbar. Insgesamt sechs Personen kümmern sich hier um die Belange der Kunden.

Allein in der Werkstatt geben drei Mechaniker und Oliver als Meister ihr Bestes. Damit das auch so bleibt, werden alle Mitarbeiter ständig geschult. Der Service ist dabei allumfassend und als Schwerpunkt bei Kundenwünschen zu erwähnen. Spezielle Angebote im Bereich Freizeit / Offroad werden durch Angebote für ambitionierte Fahrer im eigenen Gelände angeboten. Alle Angebote bestehen auch online. Dabei liegt das Augenmerk auf Fahrzeugtouren mit Leihfahrzeugen und / oder eigenen Fahrzeugen in einem über 300 ha großen Areal. Aber auch Freunde des Geländewagenfahrens kommen auf ihre Kosten, denn auch hier ist die Quadfactory tätig und bietet entsprechende Touren an. Wer keinen eigenen 4X4 besitzt kann die hauseigenen Lada Nivas nutzen.

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen das Einzelhandelsunternehmen zu besuchen und kennenzulernen.

https://quadfactory.net/