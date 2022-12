Neues von Access Motor

Ein ereignisreiches Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Access Motor hat es gut genutzt. Nicht nur um das neue Supercharger Flaggschiff zu optimieren, sondern auch um den Grundstein für die nächste Generation von technischem Fortschritt zu legen.

Der Kompressor kommt: Das Supercharger-ATV – SHADE Sport Plus – ist bereits auf dem Weg in die Verkaufsräume der Händler in ganz Deutschland. Im vergangen Jahr ist das Feedback, von Branchenkennern und ATV-Enthusiasten, das wir erhalten haben, in das nun fertige Serienprodukt eingeflossen und beschert somit ein strafferes Fahrwerk, einen kompakteren Frontbumper sowie weitere Verbesserungen im Detail und der Optik. Ebenfalls neu ist die Bestseller Farbvariante Forest-Grün welche mit schwarzen 14 Zoll Aluminiumfelgen angeboten wird. Einen Testbericht findet Ihr in der Ausgabe 3-2022.

Varianten

Matt-Schwarz mit Ocean Blue als auch die Farbe Forest-Grün sind ab Januar im Handel erhältlich.

ETV

Neben den Kompressormotoren fand sich am diesjährigen Access Motor eine elektrisierende Neuerung – das ETV. Ein Konzept für ein rein elektrisch betriebenes ATV unter einer neuen Marke in altbewährter Optik und hergestellt von Access Motor. Das ETV ‘One’ soll geräuscharm betrieben werden können und mit einer 7,5 kW starken Batterie für den Betrieb ausgerüstet im Gelände unterwegs sein. Darüber hinaus ist vor allem optisch die Nähe zum Hersteller unverkennbar. Wann aus dem Konzept ein Serienfahrzeug wird, steht derzeit noch nicht fest, aber auch Access Motor tut seinen Teil für eine emissionsfreie Zukunft.

Alles beim Alten, oder auch nicht?

Auf den ersten Blick wirkt es leicht so, dass uns die bekannten ATV- und Quad-Modelle unverändert in die kommende Saison begleiten. Das stimmt aber nicht ganz! Bereits an den neuen Fahrzeugbezeichnungen und dem neuen Dekor sind die Änderungen zu erahnen, die da lauten “SHADE 860” und “Xtreme 490”. Die Neuerungen gehen jedoch noch weiter, denn beide Fahrzeuge sind für eine europäische T3-Norm umgebaut worden. Diese wird auch in Deutschland im Handel erhältlich sein. Die T3 Zulassung eröffnet dabei die Möglichkeit, bei Bedarf sein Fahrzeug problemlos innerhalb der EU anmelden zu können.

Alles in allem wurde bei Access Motor das vergangene Jahr trotz branchenweiter Problematiken an Verbesserungen der aktuellen Produktpalette gearbeitet sowie das kommende Supercharger Flaggschiff auf seinen Markteintritt in die Königsklasse der leistungsstärksten ATVs vorbereitet. Auch für das kommende Jahr bereitet man sich bereits vor mit technischen Neuerungen. Wir bleiben gespannt!

Weitere Neuigkeiten und Informationen zu den Fahrzeugen folgen in Kürze auf Access-Motor.com