Pullman City Harz 2022

Das Quad & ATV Weekend im Juni war wieder ein voller Erfolg. Bei bestem Wetter wirbelten rund 430 Quads, ATVs, UTVs und Buggys den Staub auf der Mainstreet der Westernstadt so richtig auf. Neben der Harzer Meile am Flugplatz von Pullman City Harz, gab es wieder weitere tolle Highlights für die gesamte Quad-Familie zu erleben, unter anderem die „Kids Nachtfahrt“ oder den „Teenager Trail“. Auch die Schlammschlacht auf der Offroadstrecke war ein weiteres, einzigartiges Erlebnis. Dabei geht ein großer Dank an die Feuerwehr aus Benneckenstein, die satte 5.000 Liter Wasser für die Schlammkuhle zur Verfügung stellte. Das Team der Westernstadt freut sich jetzt schon auf das Quad Weekend 2023! Also Kalender auf und den Stift in die Hand, denn der Termin steht bereits fest: 19. Quad & ATV Weekend vom 08.06 bis 11.06.2023.

