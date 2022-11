Waldarbeit wird zum Vergnügen

Ein ATV hat im Forst viele Vorteile: es ist leicht, schnell und wendig. Man kann Lasten auf und hinter dem Fahrzeug transportieren. Die Fahrzeug Bogner GmbH aus Weißenburg haben sich darum Gedanken gemacht, wie ein ATV am effizientesten einsetzbar wäre. So entstand die QSB Forstrücke- schiene. Ein einfaches und preisgünstiges Anbaugerät um die maximale Leistung aus den eingesetzten ATVs zu gewinnen. Herkömmlich schleppt man Holz mit der Hand oder großen bzw. schweren Schleppern aus dem Wald. Erste Versuche das Holz mit der Kette an der Anhängerkupplung des ATVs zu schleppen scheiterten schnell. Etwa am ersten Baumstumpf oder am brennenden Geruch des überhitzenden Antriebsriemen. Mit Hilfe der Forstrückeschiene gehören diese Hindernisse der Vergangenheit an. Durch ihre Bauart wird der Stamm beim Anfahren angehoben. So ist das Holz nicht im Dreck und man braucht keinen übermäßigen Kraftaufwand. Die Traktion zwischen Reifen und Untergrund erhöht sich durch das zusätzliche Gewicht des Stammes auf die Hinterachse. Die Forstrückeschiene ist so entwickelt, dass bevor der Stamm bewegt wird, ein Kraftschluss in dem Getriebe des ATV entsteht und so kein zusätzlicher Riemenverschleiß entsteht.

Interesse geweckt? Mehr Informationen gibt es per Mail unter info@fahrzeug-bogner.de und telefonisch unter der Telefonnummer 09141/901170.

Übrigens sucht Bogner Deutschlandweit nach ATV-Händlern die ihren Kunden gerne tolles Zubehör für ihr ATV anbieten wollen.

www.fahrzeug-bogner.de