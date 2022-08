Heiß – heißer – Goldbach!

Das warme Sommerwetter sorgte beim vierten Lauf der Deutschen Cross Countrymeisterschaft (GCC) in Goldbach einmal mehr für eine positive Stimmung im Jubiläumsjahr der teilnehmerstärksten Offroadserie Europas.

Über 600 Fahrer aus 5 Nationen waren beim GCC Traditionsveranstalter, dem MSC Goldbach, am Start. Rennleiter Patrick Hausberger zeigte sich sehr zufrieden:“ Nach zwei Jahren „Zwangspause“ hatten wir endlich mal wieder Race Action auf unserer Strecke. Es war nicht ganz einfach den Kurs trotz der hohen Temperaturen immer in Schuss zu halten. Dank unseres großen Teams und der Hilfe der Feuerwehr, sowie der Rettungsdienste, sind wir gut durchs Wochenende gekommen und hatten den Staub weitestgehend im Griff.“ Der MSC Goldbach war nicht nur auf der Strecke gut aufgestellt, sondern hatte auch für die Zuschauer und Partyfreunde rund um die Festhalle einmal mehr einiges zu bieten.

Start-Ziel-Sieg für Mario Cappuccio. Wie jedes Jahr gibt es eine Wertung für ATVs… …und für Quads. Das ist Europas größte Serie im Offroad-Sport.

Im Rennen der XC Quad Pro legte Miro Cappuccio (jay parts racing team) einen Start Ziel Sieg hin. Hinter Ihm gab es zunächst einen Kampf mit Filip Koutecky und Luc Aaron Braasch (Quad Briel Racing Team) und Marie Lücke (Quad MX Live Racing Team) um die Podiumsplätze. Letztgenannte zeigte sich sehr konstant, wurde immer schneller und holte sich am Ende den dritten Rang. Lediglich Martin Bach (171motosport), der sich aus dem Mittelfeld nach vorne gearbeitet hatte, konnte noch an Lücke vorbei ziehen und sicherte sich so den zweiten Platz.

Text und Fotos: Baboons