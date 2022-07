Dann legen Sie mal los! Mit diesen Worten gab unser damaliger Chef, Heinz-Dieter Petzold, den Startschuss für die Quadwelt. Zwei Jahrzehnte ist das nun schon her! Unser runder Geburtstag ist ein guter Grund mit Euch zu feiern. Willkommen auf der Party!

20 Jahre Quadwelt wollen wir mit Euch – unseren Lesern und Usern – begehen und geben unterstützt von unseren langjährigen Geschäftspartnern Einen aus!

Schließlich liegt gerade die 117. Ausgabe der Quadwelt in den Regalen der Kioske oder bestenfalls in Euren Briefkästen. Ein Beweis, dass unsere Szene lebendig ist. Clubs, Vereine, Facebook-Gruppen, Reisegesellschaften sind ebenso lange schon lebendig und aktiv. Neudeutsch nennt man das wohl Community. Diese war und ist geprägt von einem außergewöhnlichen Zusammenhalt und hohem Engagement. Es gibt nicht viele Szenegänger, die sich so einig sind und auch benachteiligte Menschen integrieren. Eines DER Highlights in den vergangenen 20 Jahren. Das harmoniert alles sehr gut und es macht Spaß, diese Szene – Euch – begleiten zu dürfen.

DANKE!

Ein runder Geburtstag oder Jubiläum sind ein guter Grund zum Feiern. Aber auch einer, um zurück zu schauen und „danke“ zu sagen. Für Eure Treue und auch für die unzähligen Ideen, Anregungen und tollen Geschichten aus zwei Jahrzehnten. Wir blicken auf 20 erfolgreiche Jahre zurück, die wir gemeinsam mit Euch ausgiebig

mit vielen Aktionen und Preisen begehen. Mitmachen lohnt sich garantiert. In Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern – allesamt mit unserer Szene eng verbunden – verlosen wir attraktive Preise.

Mitmachen könnt Ihr mittels unseres Coupons. Ihr findet ihn auf Seite 68 der aktuellen Jubiläums-Ausgabe. Ausschneiden oder einscannen und ab die Post. Analog oder digital ist uns schnuppe. Ihr dürft auch gerne eine Mail schreiben mit dem Betreff Geburtstag Quadwelt, in die Ihr die abgefragten Daten eintragt. Wir brauchen diese, um Euch im Falle eines Gewinns die richtigen Artikel in der korrekten Größe zukommen zu lassen. Das solltet Ihr bitte bis zum 6. August 2022 erledigen, was unser Einsendeschluss ist. Was danach eintrudelt, nicht vollständig ausgefüllte Coupons oder fehlerhafte Mails können wir leider nicht berücksichtigen. Die Gewinner*innen werden schriftlich benachrichtigt.

Los geht’s!

Diese Partner feiern mit Euch und uns Geburtstag:

ABUS – www.abus.com — Alan Electronics – www.alan-electronics.de — Bohnenkamp – www.bohnenkamp.de — Feuerwear – www.feuerwear.de — Haix – www.haix.com — Held – www.held.de — Herkules – www.herkules-motor.de — Herrmans NORDICLIGHTS – www.nordiclights.com — Jets Marivent – www.jetsmarivent.de — LEINA-WERKE – www.leina-werke.de — Louis – www.louis.de — Maxxis – www.maxxis.de — Moto Car Wiesmoor – www.moto-car-wiesmoor.de — MSA – www.msa-germany.de — Parts Europe – www.partseurope.eu — Polaris – www.polarisgermany.de — POLO MOTORRAD – www.polo-motorrad.de — Quad Company – www.quad-company.de — Quadix – www.quadix.de — ROLLPLAY – www.rollplay.com — Taubenreuther – www.taubenreuther.de — The Carlstar Group – www.carlstargroup.com — VBW-Tires – www.vbw-tires.de — Yamaha – www.yamaha-motor.de

Für Euer Fahrzeug

Pimpen ist angesagt. Mit diesen Preisen wertet Ihr Euer Quad, ATV, UTV oder Buggy echt auf. Neue Pellen, coole Felgen, Lichtanlagen oder einfach schützen.

MXXIS stellt Euch passend zu Eurem Fahrzeug – Quad/ATV/UTV – einen Satz neue Reifen zur Verfügung: www.maxxis.de Dies tut auch die Carlstar-Group. Der Importeur von Carlisle spendiert ebenfalls neue Sohlen für euren Liebling: www.carlstargroup.com Neue Felgen? Die gibt es von VBW aus Kiel. Wer hier keinen Satz findet, der braucht keinen. Natürlich mit TÜV-Segen kommt ein Satz für Gewinner*innen: www.vbw-tires.de Von Taubenreuther kommt der Overland Fuel Kanister. Der verwendet ein dickes, einlagiges, TÜV-geprüftes und patentiertes Material, das korrosiven Substanzen wie Kraftstoff auch unter härtesten Bedingungen standhält. Ein Speziell entwickelter auslaufsicherer Hals und Gewinde mit Kappenverschluss und kraftstoffbeständiger Dichtung ermöglichen eine nahtlose Abdichtung des Verschlusses. www.taubenreuther.de Quadix macht nicht nur in Koffern. Das Team aus Bamberg hat klasse Hüllen für Draussenparker und alle, die ihr Fahrzeug einfach schonen wollen: www.quadix.de MSA in Weiden importiert nicht nur KYMCO. Speeds ist ein umfangreiches Zubehörprogramm für Zwei-, Drei- und Vierräder. www.msa-germany.de www.msa-germany.de Der Pictor pro ist eine klasse Arbeitsleuchte für Euer ATV oder UTV. Lichtausbeute im Betrieb: 3000lm Ein(e) Gewinner*in kann sich über dieses Modell freuen oder über den Scorpius pro, der sogar 4400lm hell den Arbeitsbereich ausleuchtet: www.nordiclights.com

Technik

Ab in die Werkstatt. Mit diesen Preisen macht das Schrauben am Vierrad einfach Spaß!

Das BL530 ist ein Mikroprozessor gesteuertes Ladegerät. www.msa-germany.de LOUIS nennt sich auch „Fun Company“. Mit den exklusiven Steckschlüsselsätzen der Hausmarke ROTHEWALD kommt tatsächlich Freude auf. 180-teiligen Steckschlüsselsatz: Riesenzusammenstellung an Stecknüssen, Schraubendrehern, Bits 38-teiliger Rothewald Steckschlüsselsatz, metrisch, mit feinverzahnter (72 Zähne) 1/4″ Knarre. www.louis.de Das Mini-­Flutlicht iW5R flex bietet freie Sicht und freie Hände auch bei Montagearbeiten unter extrem beengten Verhältnissen wie in Kabelschächten und Motorräumen. https://ledlenser.com/

Outdoor

Wir sind alle gerne draußen in der Natur unterwegs, offroad fahrend, campend oder einfach nur zum Relaxen. Da haben wir was für Euch:

HAIX – innovativer Hersteller von hochwertigem schuhwerk für allerlei Einsatzbereiche. 2x Connexis Go warten auf Gewinner*innen: www.haix.com Taubenreuther hat alles, was der Mensch draußen braucht. Der Klappstuhl Airlocker hat eine Ablage und einen Getränkehalter, und das Lampenset von ARB hilft nicht nur bei der Orientierung: www.taubenreuther.de Maxxis kann auch Outddor! Der stylische Rucksack hält dicht und den Inhalt trocken: www.maxxis.de Immer in Verbindung bleiben: www.alan-electronics.de liefert Euch ein Paar Midland XT70. Ebenfalls von Alan kommt Albrecht DR 112, tragbares DAB+/UKW Outdoor Kurbelradio, 27911, SOS-Notruf, Taschenlampe, Solarmodul, PowerBank, IPX5 Wasserschutz. www.bohnenkamp.de hat einen Rucksack für den Gewinner*in voll gepackt. Echt coole Produkte durften wir schon von www.feuerwear.de vorstellen. Verlost wird Fred – das Portemonnaie aus Feuerwehrschlauch.

Kleider machen Fahrerinnen und Fahrer

Auf oder neben dem Vierrad macht man mit der Fahr- und Freizeitausrüstung unserer Partner eine gute Figur.

Polaris hat ein Paket geschnürt, mit dem Ihr euch immer und überall zur Marke und Eurem Hobby bekennen könnt. www.polarisgermany.de Schick angezogen. Mit dem Hemd von www.jetsmarivent.de Segway ist endlich in Deutschland verfügbar. Das kann man jetzt auch mit einem stylischen Shirt deutlich machen: www.herkules-motor.de Einen Beitrag zu Eurer Sicherheit leistet die Quad-Company mit einem hochwertigen Helm. Größe usw. darf sich der / die Gewinner*in noch aussuchen: www.quad-company.de PartsEurope stellt mehrere MX-Brillen von Moose Racing zur Verfügung. Die hochwertigen Teile sind quasi ein Muss für jeden Offroader: www.partseurope.eu

Und auch das ist „nice to have“!