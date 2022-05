HAIX WorkLife21

Der Spezialist für Funktionsschuhe und -bekleidung HAIX veröffentlichte kürzlich seine neue Bekleidungskollektion HAIX WEAR WorkLife21 für Beruf und Freizeit. Diese gliedert sich in die Bereiche Work21 und Life21. Egal, ob im Job oder in der Freizeit – alle Kleidungsstücke zeichnen sich durch höchste Funktionalität, maximalen Tragekomfort und hochwertige Qualität „Made in Europe“ aus. Work21 steht für Berufskleidung, die sich nicht wie solche anfühlt. Denn die Kleidungsstücke überzeugen nicht nur mit durchdachten Funktionen, sondern auch durch eine Passform, die sich an moderner Freizeitkleidung orientiert – für hohen Tragekomfort und volle Bewegungsfreiheit. Life21 steht auf der anderen Seite für praktische Alleskönner und Wohlfühlteile für den Alltag – die auch hervorragend mit der Work21-Berufskleidung kombinierbar sind. Die Life21-Kollektion umfasst T-Shirts und Polo-Shirts sowie Softshell- und Fleecejacken. Wie alle Produkte von HAIX® wird auch die neue HAIX WEAR WorkLife21 Kollektion zu 100 Prozent in Europa gefertigt. „Made in Europe“ ist für HAIX nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern unternehmerische Verantwortung und ein Qualitätsversprechen, dem das Familienunter- nehmen seit über 70 Jahren treu ist.

