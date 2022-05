Mit ELKA auf Stufe 3

Quadcross- und Endurospezialist Matthias Briel hat neue Stoßdämpfer aus Kanada im Angebot.

Die weltweit von vielen Profis eingesetzten, hochwertigen Fahrwerkselemente importiert Quad Briel nach Deutschland und bietet den vollen Service für ELKA. Derzeit macht Matthias den Sportfahrern ein attraktives Angebot. Und zwar für ein Set – bestehend aus zwei Front- und einem Heck-Dämfer – der aktuellen Serie Legacy Steel Plus. Matthias und sein Team stellen die Dämpfer in der Ausbaustufe Stage 3 nach der Montage auf das jeweilige Fahrzeug und das Körpergewicht des Fahrers bzw. der Fahrerin ein. Die Einstellungen sind im Lowspeedbereich, in der Zugstufe und in der Federvorspannung möglich. Die meisten Sport-Quads auf dem Markt können mit ELKA ausgestattet werden, für ein besseres und sichereres Fahrgefühl. Mit im Set enthalten sind Protektoren, welche die Dämpfer vor dem Gröbsten bewahren. Günstige 1.904,- Euro ruft Briel insgesamt auf und freut sich über Anfragen unter:

Quad-Briel GmbH, Gossenhöfe 1, 35110 Frankenau, Tel: 06455/75055

www.quad-briel.com