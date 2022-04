Die GCC ist zurück

Nach 927 Tagen ist die Deutsche Cross Country Meisterschaft (GCC) zurück! Beim Auftakt im thüringischen Triptis zeigte nicht nur Petrus was er alles zu bieten hat. Auch die rund 600 genannten Teilnehmer trotzten der langen Pause und kamen zahlreich an die Strecke des MSC Triptis.

Der Rennsamstag stand ganz im Zeichen des Frühlings. Sonne satt und angenehme Temperaturen sorgten für gute Stimmung im Fahrerfeld. „Das war ein Auftakt nach Maß. Es ist schon schön, wenn es nach so einer langen Zeit mit Sonne und gut gelaunten Teilnehmern wieder los geht“, so GCC Serienmanager Christian Hens. „Die Strecke war in einem Top Zustand und alle Rennläufe am Samstag gingen reibungslos über die Bühne. Ein großes Lob geht raus an Andreas Haupt und das gesamte Team des MSC Triptis“, so Hens weiter. In der Klasse Quad Pro sind einige neue Gesichter, hier scheint es nach der Pause eine neue Rangordnung zu geben.

GCC ist zurück: mit den bekannt hohen Teilnehmerzahlen. In drei Wochen geht’s schon weiter!

Der GCC Sonntag gehört zunächst den Quad- und ATV Fahrern. Der angekündigte Regen ließ noch auf sich warten. Kevin Müller (Offroad 360) setzte sich zu Beginn an die Spitze in der Quad Pro Klasse. Hinter ihm folgten Denni Maas (STH Racing) und Radek Pors (Galaxy4Bike) aus Tschechien. Manfred Zinnecker schob sich dann Schritt für Schritt nach vorne und übernahm nach dem Ausfall des Führenden Müller den Platz an der Sonne. Diesen verteidigte er bis zum Schluß und gewann das Rennen mit über vier Minuten Vorsprung vor Denni Maas und dem Stück für Stück nach vorne gefahrenen Luc-Aaron Braasch (Quad Briel Racing Team).

Weiter geht es bereits in drei Wochen in Walldorf/Werra. Die Einschreibung und Nennung für das zweite Rennen in Thüringen sind weiter geöffnet!

Text und Fotos: Baboons