Nicht nur für‘s Handgelenk

Früher gab es nur Armbanduhren. Zeit ablesen, vielleicht noch das Datum – fertig. Dann kamen Uhren mit immer mehr Funktionen, Zeit stoppen, zwei Zeitzonen und ähnliches.

Heute können so genannte Smartwatches fast alles. Und jetzt gibt‘s Suunto 9. Mit einem einzigen kleinen Wunderwerk am Handgelenk, könnt Ihr alles abdecken, was Euch unterwegs oder beim Workout wichtig ist. Der finnische Hersteller Suunto liefert mit seinem Modell 9 Baro eine coole, funktionale Outdoor-Sportuhr ab. Damit geht es schon los: Mehr als 80 unterschiedliche Sportarten, neben den Klassikern wie Laufen oder Radfahren, auch Trendsportarten und exotische Aktivitäten. Wasser- und Wintersport, Kraft oder Ausdauer, sogar beim Kegeln überwacht die Suunto 9 deine Aktivitäten. Unsereins wird sich an den Funktionen zum Motorsport erfreuen. Dein Training und/oder die Vitalfunktionen sind dabei stets unter Kontrolle.



Alternativ bietet die Uhr eine gute Tracking- und eine sehr gute Routing-Funktion mit kalibriertem Kompass. Suunto sagt, der Akku der 9 Baro hält sieben bis 14 Tage, je nach Nutzung. Die energieintensiven Trainingsmodi mit GPS halten fast 30 Stunden durch. Damit stimmt auch die Energieeffizienz. Es sind die Möglichkeiten und Optionen im Zusammenspiel mit einer hohen Akkulaufzeit sowie präzisen Tracking-Möglichkeiten, Widerstandsfähigkeit und genauer Navigation, die diese Uhr empfehlenswert machen. Statt ans Handgelenk, kann sie natürlich auch am Lenkerpolster befestigt werden. Zum Beispiel als cooles Navi.

Mehr unter: www.suunto.com