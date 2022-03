Höchster Standard

Höchster technischer Standard, intuitive Bedienung, modernes Design – das ist das neue CS ONE.

Der schwedische Weltmarktführer CTEK präsentiert ein adaptives Batterielade- und Wartungsgerät, dass anhand innovativer Technologie neue Maßstäbe setzt. Noch nie war das Laden von Batterien einfacher und sicherer als mit diesem neuen Gerät. Welcher Batterietyp ist verbaut und welche Klemme ist an welchen Pol anzuschließen? Dank polaritätsfreier Klemmen, die zudem funkengeschützt sind, erübrigt sich ein Nachdenken, welche Klemme wo angeschlossen werden muss. Die sogenannte APTO-Technologie erkennt automatisch den Batterietyp und aktiviert anschließend das passende Ladeprogramm.

Ein Display zeigt schließlich die verbleibende Ladedauer bis zur Einsatzbereitschaft an. Mittels der CTEK-App können zusätzliche Funktionen freigeschaltet werden, wie z. B. RECOND, um die Batterie wiederherzustellen und zu rekonditionieren, WAKE UP für Lithium-Ionen-Batterien mit Unterspannungsschutz oder tiefentladene Blei-Säure-Batterien sowie SUPPLY, um das CS ONE in eine praktische 12-V-Quelle zu verwandeln. Auch die vom Ladegerät gelieferte Spannung und Stromstärke lässt sich überwachen. Das CS ONE arbeitet mit einem maximalen Ladestrom von acht Ampere (A) und ist für alle 12-V-Batterien (Blei-Säure und Lithium-Ionen) geeignet. Schließlich überzeugt das mit einer fünfjährigen Garantie ausgestattete Ladegerät durch seine kompakten Ausmaße, sein geringes Gewicht und ist elektroniksicher, spritzwasser- und staubdicht. Das CS ONE ist ab sofort im gut sortierten Teile- und Zubehörhandel für 230,- Euro erhältlich.

Weiterführende Informationen unter: www.ctek.com