Blaulichtfamilie

Die Händler Moto Car Wiesmoor und Moto-Point nutzen die kommende Veranstaltung 4 Wheels 4 You um den Einsatzkräften und Helfern der Flutkatastrophe Danke zu sagen.

Diese Einladung richtig sich an alle Einsatzkräfte und Helfer, nicht nur an die, die beim grausamen Hochwasser im Einsatz waren. Denn ihr Mädels und Jungs wäret alle bereit zur Hilfe gewesen, wenn es erforderlich gewesen wäre. Wir möchten euch und eure Familien zu einigen unbeschwerten Stunden in den Fun Park Meppen einladen. Hier dreht sich am 14. und 15.08.21 alles ums Quad. Wir bieten euch Probe-und Taxifahrten, sowie geführte Quadtouren. Eure Kids können sich auf der Kinderquadstrecke ausprobieren.

Der Eintritt ist für euch kostenlos! Bringt irgend Etwas mit, damit wir euch einer der genannten Gruppen zuordnen können. Vielleicht einen Dienstausweis oder ein Foto auf dem ihr als Blaulicht Familienmitglied oder Landwirt zu erkennen seit.

Der Park ist für euch am Samstag von 9- 17 Uhr und am Sonntag von 9- 16 Uhr geöffnet. Bitte meldet euch zur besseren Planbarkeit unter folgendem Link an:

https://www.moto-car-wiesmoor.de/Veranstaltungen/

Danke an alle die diese Aktion möglich machen.