STELS erobert Österreich

Die Firma Quad Area ist einer der führenden ATV-Händler in Österreich. Geschäftsführer Adolf Wallner erkannte die vielen überzeugenden Vorteile der Marke STELS und nahm die robusten russischen Fahrzeuge in sein Sortiment auf.

„Überzeugt haben mich auch die Zuverlässigkeit von Ersatzteil- und Zubehörlieferung seitens des Importeurs Quadix aus Bamberg“, erklärt er seine Entscheidung und fügt an, STELS zu einer der führenden Marken in der Alpenrepublik ausbauen zu wollen. Eine starke Ansage, startete Adolf Wallner doch erst vor vier Jahren, als er sein jahrelanges Hobby zusätzlich zu seinem seit 25 Jahren bestehenden Transportunternehmen neu eröffnete. Nicht nur die lange Erfahrung mit Quads und ATVs floss in das Unternehmen, sondern gleich ein eigens angelegtes Übungsgelände.

Auf diesem fast 7.000m² großen Freigelände ist es möglich, gefahrlos die ersten Fahrversuche mit einem neuem ATV zu starten und die Geländegängigkeit zu testen. Da für Quad Area die bestmögliche Betreuung der Kunden sehr wichtig ist, wurde der Lagerbestand stetig erweitert und kann mittlerweile auf ein gut sortiertes und reichhaltiges Sortiment von Zubehör und Ersatzteilen zurückgreifen. Ebenso wichtig ist es für den STELS-Händler, dass alle seine Geschäftspartner in schwierigen Zeiten kundenorientiert arbeiten und schnellstmögliche Hilfestellungen für alle anfallenden Kundenanfragen bieten zu können. Zu seinen Partnern zählen neben Quadix auch Iron Baltic, Rammy, Shell Austria, Haberkorn Austria, und Car Klinik. Mit letzterem ist die in Österreich jährlich obligatorische Überprüfung nach §57a, der neuen STELS mit T3b Zulassungen gesichert.

Die erste Lieferung der STELS Guepard 850 und 650, in den Farben Gelb, Camouflage, Carbon ist eingetroffen. Diese können ab sofort besichtigt werden und man kann sich ausreichende Informationen abholen.

