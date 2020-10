Mit Quads den Abenteuern entgegen. Quad Solutions Bogner (QSB) bietet ab diesem Jahr Geführte Halb-, und Tagestouren an.

Quad fahren gehört mit zu den faszinierendsten Sportarten die „Hot Spots“ einer Region zu entdecken. Die Schönheiten und Geheimnisse einer Landschaft ganz hautnah zu erleben. Und das mit echtem Körpergefühl und Körpereinsatz. Damit Ihr keine Highlights verpasst gibt es die Profis von Quad Solutions Bogner. Sie haben für Euch die schönsten Routen ausgewählt. Und das nicht nur in Altmühlfranken und dem Fränkischen Seenland.

Mit modernsten Quads – allradgetriebene ATVs – geht´s von Weißenburg aus auf Tour. Maximal sind 10 Quads am Start. Echte Einsteiger können auf der Schnuppertour ihre ersten Erfahrungen machen. Für die fortgeschrittenen Fahrer mit Lust am Fahren, Onroad wie Offroad, bieten wir Halb-, und Ganztagestouren an. Danach hat man das Quad-Fahrgefühl im Blut und es kann einen nichts mehr stoppen. Die „only4mädels-Tour“, exklusiv für Frauen, führt die Fahrerinnen in die Quad-Welt ein, mit viel Spaß und Leichtigkeit.

Touristische Aspekte, wie z.B. römische und keltische Sehenswürdigkeiten, landschaftliche Highlights sowie die höchsten Punkte hier in der Region stehen für die Touren zur Auswahl. Des Weiteren haben wir echte Besonderheiten wie z.B. eine „Quad-meets-Gyrocopter-Tour“, „After-Work-Tour“, und eine „Sun-Downer-Tour“, Stimmung garantiert. Wir fahren ganzjährig, bieten während der Faschings- / Karnevalsession am 11.11. und dem eigentlichen Faschingswochende, Touren mit viel Spaß an. Dazu gehört natürlich noch die Sylvesterausfahrt als Abschluß für 2020. Weiter geht es dann mit den Wintertouren ab dem 2.1.20, auf ins neue Jahr.

Offroadfahren vom Feinsten ist natürlich auch dabei, tolle Erlebnisse sind garantiert. Zwischenstopps zur Erfrischung und dem kulinarischen Kennenlernen Altmühlfrankens sind eingeplant. Quad fahren ist ein intensives Gemeinschaftserlebnis für Individualisten, für Urlauber, die die Urlaubsregion näher kennen lernen wollen. Aber auch für Mitarbeiter eines Unternehmens, als Teambuilding-Maßnahme, als Geburtstags-, Weihnachtsgeschenk, just for fun oder für Freunde des Outdoorsports. Quad fahren kann jeder, der den Autoführerschein besitzt. Kinder unter 16 Jahren fahren kostenlos mit. Mehr zu den Touren und zu Preisen und Anmeldung unter www.fahrzeug-bogner.de

Pressemeldung QSB