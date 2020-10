Wer hätte zu Beginn der Corona-Pandemie gedacht, dass die Saison der MAXXIS REIFEN Deutschen DMV Shorttrack Quad Meisterschaft stattfindet?

Und, dass statt der ursprünglich sieben geplanten Rennen tatsächlich noch fünf zur Austragung kommen? Hunderte von Telefonaten und Mails waren nötig, bevor wir, trotz aller Corona-Beschränkungen, grünes Licht von fünf Ausrichtern bekamen: Für einen Spätstart am 12. und 13. September in Marienbad und Pilsen (Tschechien), eine Woche später schon das dritte Rennen in Ludwigslust, am 3./4. Oktober in Neuenhasslau und nun am kommenden Samstag das große Finale in Güstrow.

Die Entscheidung 2020 in Güstrow darf als absolutes Highlight dieser Coronasaison gewertet werden, gilt doch das modernisierte Speedwaystadion an der Plauer Chaussee als «Kathedrale des Speedways» in Deutschland mit Rennen in «normalen» Zeiten vor bis zu 12.000 Zuschauern.

Wenn es auch am Samstag (24.10.) infolge der Corona-Beschränkungen deutlich weniger Zuschauer sein werden, sind aufgrund der sehr niedrigen Inzidenzien in Mecklenburg-Vorpommern Besucher erlaubt und der Eintritt beträgt lediglich 5 Euro für Erwachsene; Kinder bis 12 Jahren sind frei.

28 Quad- und Speedkartrennen sowie sechs Speedwayläufe von B-Lizenz-Junioren sorgen am Samstag ab 15 Uhr für ein volles Programm.

Für die Quad- und Kartfahrer, die in Güstrow ihrer Premiere erleben, wird der Drift im 300 Meter kurzen Vollgaskreisel ein bleibendes Erlebnis sein.

Und in mehreren Klassen geht es in diesem letzten Rennen 2020 außer um die Tagessiege auch noch um die Meisterschaftsentscheidung!

Dieses Spektakel, eines der ganz wenigen Quad- und Speedwayrennen in der besonderen Saison 2020, sollte sich niemand entgehen lassen!

Das Fahrerlager (Sportplatz hinter dem eigentlichen Fahrerlager) ist für die Fahrer bereits ab Freitagabend (23.10.) geöffnet.

ZEITPLAN GÜSTROW 24.10.2020

10.00 Uhr Papierabnahme und Technische Abnahme

12.30 Uhr Fahrerbesprechung

13.00 Uhr Training B-Lizenz Junioren

anschließend Freies Training Klassen 1+2, 5+6, 3, Karts, Klasse 4

Starttraining (3 Runden) Klassen 1+2, Kl. 5+6, Kl. 3, Karts, Kl. 4

15.00 Uhr Rennbeginn