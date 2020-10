Can-Am Offroadmodelle 2021

Die Fahrer stehen bei BRP seit jeher im Mittelpunkt, wenn es um Usability, Power und Design der Fahrzeuge geht. Jedes Detail – von der Kapazität und Zuverlässigkeit bis hin zu Leistung und Komfort – wird fein abgestimmt und unter extremen Bedingungen getestet.

Die Offroadfahrzeuge von Can-Am sind für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert, wie zum Beispiel auf Schlammpisten und auf sandigem Untergrund. Can-Am stellt nun für seine 2021er-Modelpalette das neue Visco-4Lok vor, den derzeit fortschrittlichsten Allradantrieb für ATVs.

Das robuste Visco-4Lok System ist eine Weiterentwicklung der Visco-Lok Technologie von Can-Am. Das neue System funktioniert auf Knopfdruck, wobei zwischen Zwei- und Allradantrieb gewählt werden kann. Das Visco-4Lok erreicht hierbei eine völlig neue Ebene – der Fahrer kann jetzt einen 4-Rad-Antriebssperrmodus aktivieren, der sofort für alle vier Räder die gleiche Leistung bereitstellt.

„Ich hatte die Gelegenheit, das neue Visco-4Lok System von Can-Am in einigen der fiesesten und sumpfigsten Schlammlöcher, die ich finden konnte, zu testen“, so Dustin Jones, Can-Am Offroadrennfahrer und generell begeisterter Anhänger des „schlammigen“ Fahrens. „Ich war bestimmt nicht übertrieben vorsichtig mit dieser Maschine und habe absichtlich versucht, mich in Schlammlöchern festzufahren, die ich normalerweise umfahren würde, aber wenn man das vordere Differenzial sperrt, zieht sie einfach weiter durch! Sie MÜSSEN es ausprobieren!“

Das Visco-4Lok ist für zwei neue 2021er-Modelle bestellbar – den Can-Am Outlander X mr 1000R und die Can-Am Renegade X mr 1000R. Can-Am hat die richtige Maschine und das richtige Teil oder Zubehör, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus allem herausholen können, was Sie von Ihrem Fahrzeug verlangen.

Weitere technische Details und Produktspezifikationen sowie Informationen über das gesamte Produktangebot für das MJ21 im Bereich Can-Am Geländefahrzeuge finden Sie unter https://can-am.brp.com/off-road/.

Pressemeldung BRP Germany GmbH