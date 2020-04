Die neue Brillengeneration

Behaltet die Strecke mit den neuen SNIPER PRO Brillen von THOR im Auge. Egal ob man sich gerade am Gatter aufstellt oder die nächste Strecke sucht.

Diese Motorradbrillen wurden für hochwertige optische Genauigkeit designt. Nimmt man die kratzfesten, beschlagfreien Gläser dazu, ist man für alles, was Mutter Natur für den Geländefahrer bereithält, gewappnet. Der beliebten SNIPER wurde in diesem Frühjahr ein Update verpasst, und das nicht nur im Design: Die neuen Outrigger-Halterungen und die innovativen Polycarbonat-Spritzguss-Gläser mit „Visiglow“ Technologie vereinen in den neuen SNIPER PRO eine perfekte Passform mit einer kompromisslosen klaren Sicht. Die SNIPER PRO hat aber nicht nur in Sachen Technologie ein Update erfahren. Sie ist jetzt in acht modischen Designs erhältlich, die jede Brille zu einem besonderen Blickfang machen.

Alle Motorradbrillen von THOR sind geprüft und zertifiziert nach der europäischen Norm EN 1938:2010. Ersatzgläser sind genau wie für die anderen Motorradbrillen SNIPER, COMBAT und COMBAT SAND, in sieben verschiedenen Farben erhältlich. Und zwar bei allen Händlern von PartsEurope. Wer das ist, erfahrt Ihr unter https://partseurope.eu/cms/en/dealer-search