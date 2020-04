Muße ist die Schwester der Freiheit

Schon der alte Grieche Aristoteles wusste, was im Leben wirklich wichtig ist. Neben der Arbeit hatte auch die Freizeit schon damals einen sehr hohen Stellenwert. Zeit für sich, Zeit für Freunde, einfach mal einen Gang runterschalten. Wir haben das bei einem Arbeitsbesuch bei der „Quad und ATV Ranch Kremsreiter“ mal gemacht und völlig neue Erkenntnisse gewonnen.

Ganz so philosophische Gespräche wie es vielleicht der eingangs erwähnte Gelehrte Aristoteles gewohnt war, haben wir bei unserem kleinen Angelausflug an die Ufer der Donau in der Nähe von Passau nicht geführt. Doch je später der Abend, desto erfüllter und bemerkenswerter wurden die Inhalte unserer Plauderei.

„Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten“ *

Schon seit einigen Jahren zieht es eine Abordnung der Quadwelt-Redaktion zu den Kremsreiter‘s nach Eging. Sei es zum jährlichen Quadtreffen in Pullman City oder um eine neue CFMOTO zu testen, weil die rührigen Vertragshändler Peter und Peter Kremsreiter stets als einer der ersten die neuen Modelle vom Importeur bekommen. Für unsere Arbeit ist das völlig unkomplizierte Verhältnis unbezahlbar und fast einzigartig. Mit jedem weiteren Besuch vertiefen sich dabei auch die persönlichen Bande, die Freundschaft. Also nutzen wir unsere stets zu knapp bemessene Zeit und arbeiten Hand in Hand, um unseren Auftrag schnell und professionell zu erfüllen. Die restliche Zeit widmen wir dann auch privaten Dingen. Bei einem unserer letzten Besuche haben wir das dann gleich von Anfang an umgesetzt, insbesondere weil Peter Kremsreiter Junior uns schon vorher mit seinem Vorschlag zu einem Angelausflug vom eigentlichen Arbeitsauftrag abgebracht hat. Mein Redaktionskollege Ralf und ich sind diesbezüglich Unwissende. Aber warum nicht mal was anderes ausprobieren? Dadurch gleich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden klingt vielversprechend. Und wie uns Peter Kremsreiter und sein Angelkumpel Manfred Sauer versichert haben, ein Foto vom Fang ist bei den Fischern an der Donau stets willkommen. Und um dem Ausflug einen Touch von Arbeitsauftrag zu verleihen, war die Anfahrt und Suche nach einem geeigneten Angelplatz mit dem ATV natürlich obligatorisch.

„Wer jede Lust genießt und auf keine verzichten kann, wird zuchtlos. Wer aber jede meidet, wie die Griesgrämigen, wird stumpfsinnig.“ *

Angeln und Quad fahren, das sind schon seit langem die großen Leidenschaften von Peter und Manfred. Neben der Arbeit natürlich und auch nur als Ausgleich zum oft stressigen Job. Ralf und mich verbindet ebenfalls die Liebe zu Quad und ATV, was uns beiden aber völlig abgeht, ist die nötige Geduld für die Fischerei. Peter hat sich aber vorgenommen, uns von den Vorzügen des völligen Abschaltens und dem intensiven Dialog mit der Natur zu überzeugen. Wir folgen jedenfalls mit dem Auto, Feuerholz und etwas Proviant zu den scheinbar erfolgversprechendsten Angelstellen an der Donau. Während die versierten Angler ihre Ruten präparieren und auswerfen, stehen Ralf und ich noch etwas verloren in der Gegend. Wir realisieren, dass sich der Tag etwas hinziehen könnte und richten uns am Ufer so gut es geht häuslich ein. Klar reden wir auch über die Vor- und Nachteile der uns begleitenden CFMOTO und welches Modell sich für welchen Einsatz am besten eignet, aber mit jeder Stunde, die wir so unbehelligt von der Außenwelt hier verbringen, werden die Gesprächsthemen vielfältiger und intensiver. Wir fühlen uns wohl in der kleinen Runde und merken dabei erst mal nicht, dass die versprochene Angelausbeute hinter allen Erwartungen zurückbleibt. Mutter Erika Kremsreiter hat aber vorgesorgt und uns ein paar Leckereien eingepackt. Um das Lagerfeuer kümmern sich die Jungs vom Team Quadwelt.

„Zur Wahrscheinlichkeit gehört auch, dass das Unwahrscheinliche eintreten kann.“ *

Auch wenn es Peter und Manfred zunächst etwas peinlich ist, Fisch wird heute nicht auf der Speisekarte stehen. Völlig egal, Hauptsache Spaß gehabt und auch mal über den Tellerrand geblickt. Natürlich verbindet uns das Thema ATV, Quad und Offroad in seinen verschiedenen Aspekten, aber darüber hinaus noch viel mehr. Das stellen wir bei einer feuergebrutzelten Wurst und einem Bier fest. Ich erinnere mich an meine ersten Jahre im Kreis der Quadszene, die sich fast genauso wie jetzt hier an diesem Ort angefühlt haben. Zusammen Quad fahren, zusammen dummes Zeug reden, zusammen feiern, das waren meine Erfahrungen der damaligen Quadtreffen. Ralf geht es ganz ähnlich. Seine Erinnerungen an die aktiven Jahre im Quadsport und den Motorsportclub, dem er bis heute als Präsident vorsteht, lassen uns melancholisch werden. Peter und Manfred sind zwar ein paar Jahre jünger, wissen aber genau worüber wir sprechen. Denn das Quad- und ATV-Fahrer auch heute noch gern in Gesellschaft Gleichgesinnter sind, hat sich zum Glück nicht geändert. Und wenn ich heute nicht mehr auf jedem Treffen mitmischen kann, ein paar davon besuche ich noch immer gern. Klar, darunter natürlich auch das Treffen in Pullman City in Eging. Die Atmosphäre bei diesem Event ist einfach grandios. Ob´s auch dieses Jahr wieder klappt? Ralf und ich setzen alles daran.

„Die Neigung zur Freundschaft entsteht oft plötzlich, die Freundschaft selbst aber braucht Zeit.“ *

„Was will der uns nun mit dem gefühlsduseligen Geschreibsel jetzt sagen?“ könntet ihr zu Recht fragen. Vielleicht möchte ich auf diesem Weg einfach mal für die vergangenen 15 Jahre innerhalb der Gemeinschaft der Quadfahrer Danke sagen. Danke für eine tolle Zeit, viele Erfahrungen und auch Freundschaften. Und auch wenn wir von der Quadwelt Euch, den vielen Fans, Unterstützern und Antreibern der Szene uns verpflichtet fühlen, ein informatives Fachmagazin anzubieten, wollen wir uns auch in Zukunft nicht von Euch entfernen. Das wir auch einfach mal gern mit dem Quad oder ATV eine Tour fahren, oder ein Treffen besuchen, ohne dabei irgendwelche Messdaten aufzuschreiben, soll unser Antrieb bleiben. Wir freuen uns auf eine neue Saison mit Euch und auf viele freundschaftliche Begegnungen.

Text und Fotos: Frank Meyer *= Zitate Aristoteles

Magazinbeitrag aus 01/2018