Qualifizierter Betrieb

Quads und ATV findet man oft auch „versteckt“ in kompetenten PKW-Werkstätten. Wie auch bei Familie Minker. Doch für das Vater-Sohn-Gespann sind die Vierräder mehr als nur das zweite Standbein zur Werkstatt.

Die beiden Betriebsinhaber führen jeweils einen Meistertitel und sind auf den Service an PKWs, Rollern, Motorrädern und natürlich ATVs spezialisiert. Neben dem Hol- und Bringdienst bietet das Team in Geilenkirchen umfassende Unterstützung. Der TÜV kommt jede Woche ins Haus um die vorbereiteten Einträge, An- und Umbauten und Gutachten zu bestätigen bzw. abzunehmen. Das Leistungsspektrum umfasst neben den Servicearbeiten auch die Garantieleistungen der angebotenen Marken TGB, Online, CFMOTO und Lambretta. Nachträglicher Einbau von Zubehör – unabhängig welcher Marke- darf im Ortsteil Niederheid getrost in die Hände der Familie Minker legen. Das angrenzende Einkaufszentrum lädt ein, gegebenfalls Wartezeiten lässig beim Shoppen zu überbrücken.

PKW & Zweirad Minker

Von-Humboldt-Straße 114

52511 Geilenkirchen

Tel. +49(0)2451/9129292

info@pkwminker.de

www.pkwminker.de