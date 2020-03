Adresse im Pott

Der Rollershop in Dorsten ist gut aufgestellt. Neben den quirligen Zweirädern bietet das Team von Guido Klecha auch das volle Programm von Herkules, Adly und Kymco an.

Seit 1996 sind die Geschäftsräume eine bekannte Anlaufstelle für Fans und Fahrer. Inzwischen bietet man auch die vielgesuchten ATVs der Marke TROXUS an, die auf dem deutschen Markt mit Anlaufschwierigkeiten kämpften. Das ist aber in Dorsten kein Problem, denn die freundlichen Mitarbeiter greifen auf ein gut sortiertes Lager zurück und führen für die vertretenen Marken ein erweitertes Ersatzteilsortiment. In der großen Ausstellung findet jeder Quad- und ATV-Fan sein Fahrzeug, sowie alles erdenkliche Zubehör. Vom Koffer über Anbauteile bis hin zu den begehrten Schneeschildern reicht das Angebot. Der Rollershop nimmt gerne ein gebrauchtes Fahrzeug in Zahlung und bietet für die Neuanschaffungen attraktive Finanzierungen. Dass es eine angeschlossene Werkstatt gibt, versteht sich bei dem Service eigentlich von selbst. Wer es nicht ins Ruhrgebiet schafft, dem stellt man seine Bestellung deutschlandweit zu.

Einfach mal reinklicken:

http://rollershop-dorsten.de

Sabine´s Rollershop

Wenger Höfe 4

46284 Dorsten

Tel. +49(0)2362/9529120

info@rollershop-dorsten.de