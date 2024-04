Vorschau Quadwelt Ausgabe 03/2024

Saisonstart

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser. Inzwischen dürften wohl alle wieder auf Achse sein und der dunklen Jahreszeit endgültig adé gesagt haben. „Anlassen“ nennt man die von unseren Motorradfahrenden Freundinnen und Freunden übernommene Tradition zum Saisonstart. Meistens so ab Mitte April – wenn auch das späteste Saisonkennzeichen wieder passt – füllen sich die Straßen merklich. Anlassen ist oftmals und vieler­orts mit den ersten gemeinsamen Ausfahrten und Treffen verbunden. Die ersten waren bei Redaktionsschluss tatsächlich schon gelaufen, weitere finden jetzt bald statt. Einen Überblick findet ihr in der Rubrik Szene, ab Seite 70.

Es ist nicht falsch, sich zunächst nochmal wieder an sein Fahrzeug und dessen Fahrdynamik zu gewöhnen. So taten es einige ATV-Fans während eines Treffens der etwas anderen Art: neben der üblichen Moddergrube stand ein Fahrkurs im Mittelpunkt, welcher den Fahrspaß im Gelände mit nützlichen Tipps zur Fahrtechnik verband. Keine schlechte Idee, die uns zugute kam, als wir uns einem Ausflug anschlossen. Auf weichem Untergrund entfaltete der einen besonderen Charakter. Wegen des Wetters vor dem eigentlichen Saisonstart, glich der nämlich einer Rutschpartie. Diejenigen, die durchfahren, werden wahrscheinlich jetzt milde lächeln und an ihre Winterfreuden zurückdenken.

Gestartet sind auch die Wettkämpfe. Die Auftaktveranstaltungen geben Hinweise, was wir in der kommenden Saison erwarten dürfen. Wir bleiben dran und halten Euch in den nächsten Wochen online über das Geschehen auf dem Laufenden. Highlights wollen wir als gedruckte Reportage begleiten. Sozusagen unser Plan für die Saison. Den Anfang macht der erste Lauf zur Schweizer Meisterschaft, auf Seite 56.

Ach ja – zugleich starten wieder viele Marken mit neuen ATVs, Quads und UTVs in die neue Saison. Auch die möchten wir Euch nicht vorenthalten und saßen darum schon drauf bzw. drin. Bereits vor dem Saisonstart, damit ihr – bestenfalls beim ersten Cappuccino auf der Terrasse Eures Lieblings-Cafés – bestens informiert loslegen könnt.

Gute Fahrt wünscht

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Fortschritt bei CFMOTO

Der April 2024 markiert einen Wendepunkt in der Welt der All-Terrain Vehicles des Herstellers CFMOTO. Und zwar mit der Vorstellung der neuen CForce 1000 Touring. Ein Fahrzeug, das die technische Innovation und die multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeuge der Chinesen neu definiert. Dieser Test zeigt die Erfahrungen unserer Redakteure mit diesem bemerkenswerten ATV während der Präsentation in Tschechien. Wir stellen seine Leistungsfähigkeit, den Komfort, die Flexibilität und das umfangreiche Gesamtpaket des neuen Fahrzeuges in den Mittelpunkt.

Kleiner Muskelprotz

Kinder-Quads bilden oft die Grundlage für den Einstieg in ein familientaugliches, gemeinsames Hobby. Wichtig, dass das erste Fahrzeug ein gutes ist und dem Nachwuchs viel Spaß bringt. Kann das der Mini-Outlaw von Polaris?

Den Welpen freigelassen

Loncin ist einer der weltweit größten Motorenhersteller. Bekannte Marken kooperieren mit den Chinesen und statten ihre Fahrzeuge mit den Aggregaten aus. Sie befeuern ebenso die eigenen ATVs von Loncin. Die XWolf genannten Modelle erreichen nun auch Deutschland. Den kleinsten haben wir bereits getestet.

ODES meldet sich zum Arbeitseinsatz!

Quadix bietet den ODES Workcross auch mit 650 Kubikzentimeter Hubraum an. Wir fuhren diese Motorenvariante: Zwei Zylinder, gutes Drehmoment und üppige Ausstattung kennzeichnen den Marktstart.

In Position

Vor rund zweieinhalb Jahren wagte Jeroen Gelmers den Schritt in die Selbstständigkeit und brachte sein erstes Serienmodell auf den Markt. Jetzt ist ein neues Quad verfügbar. Wir werfen einen Blick auf die tolle Rennsemmel und hinter die Kulissen der Werkstatt.

Grenzenloser Wettstreit

Es hat bereits Tradition: Beim Auftakt der Schweizer Quad Meisterschaft treten regelmäßig europäische Gastfahrer mit an. Zum 67. Motocross in Wohlen waren darum unter den 33 Startenden neben den Schweizern auch Holländer, Norweger und Deutsche am Start.

Die Managerin im Hintergrund

Sina Willmann tritt in große sportliche Fußstapfen: Sie hat den „Job“ ihres Vaters Georg übernommen.

Treffen mal anders

Treffen gelten als das Salz in der Suppe für die Szene. Gemeinsam mit Gleichgesinnten Spaß haben und dem Hobby frönen. Diese angenehmen Dinge verbindet BigAirMax gerne mit Nützlichem.

Neue Marke am Start

Viel Aufregung herrschte zuletzt in der Szene rund um die österreichische KSR Group. Jetzt meldet sich der bekannte Importeur mit der neuen Marke QuadJet zurück auf dem ATV-Markt. Wir sprachen mit Michael Kirschenhofer.

Eine faszinierende Unternehmensgeschichte

Ach du lieber Scholly! Wie aus einem umgangssprachlichen Ausruf 30 Jahre Tradition und Service entstehen konnten.

Treffen/Veranstaltung

Auf nach Wilnsdorf

Es ist angerichtet: Die Windecker RZR-Freunde Angie und Markus laden ein zu ihrem ersten Quad- und ATV-Treffen. Vor Ort finden wir alles, was das Herz begehrt und ein Treffen erst schön werden lässt.

Quadcrew-Westerwald trifft sich

Zum neunten Mal laden die Jungs und Mädels der Quadcrew-Westerwald in genau diesen zum Treffen ein. Natürlich wird bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Das sollte nicht nur jene Menschen ansprechen, die sich für Quadfahren, Side-by-Sides oder ATVs interessieren.

Alles schick am dritten August-Wochenende

Die Quadfreunde Schleswig-Hostein laden ein in die Kiesgrube Nissen, und wenn sie das machen, dann sicher nicht ohne Grund. Termin ist mal eben ein ganzes Wochenende vom 16. bis 18. August. Vollgas ist gefragt, zumindest dem Reglement entsprechend.

Ideal für unterwegs

Die Wera Tool Rebels GmbH mit Sitz in Wuppertal hat sich auf kompakte Lösungen im Bereich Werkzeuge spezialisiert. Rebellisch – weil ungewöhnlich und innovativ – sind viele der angebotenen Werkzeugkombinationen.

Neue Maßstäbe im Outdoor Cooking

Von Outdoor- und Campingfans lang ersehnt, sind ab sofort der neue Camping-Grill SKOTTI Mini und der neue Outdoor-Kocher SKOTTI Booster verfügbar. Beide Teile setzen hinsichtlich Flexibilität im Outdoor Cooking neue Maßstäbe: Sie sind extrem klein und flach zu verstauen, vielseitig verwendbar und lassen sich ultraleicht überallhin transportieren, sogar in der Jackentasche.

Very Matsch Fun!

Herbst, Winter, Frühling – zu drei von vier Jahreszeiten hat man die Chance während einer Tour die Fähigkeiten seines Vierrads im Gelände besonders auszukosten. Das tat auch unsere Reisegruppe. Viele Erlebnisse, interessante Begegnungen und natürlich Fotos inklusive.

Weitere Themen:

Innovation trifft Tradition

Unter diesem Motto präsentiert sich die ABENTEUER & ALLRAD im ersten Jahr nach ihrem großen Jubiläum. In der Zeit vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 wird die wichtigste Veranstaltung unter den Off-Road- und Overlanding-Messen unserer Erde dann zum 26. Mal stattfinden. Einmal mehr werden über 350 Aussteller aus aller Welt in Bad Kissingen das gesamte Spektrum der Off-Road und Overlanding-Szene präsentieren.

Die Can-Am Demo-Tour 2024

Zum zweiten Mal in Folge will Can-Am die Straßen und Herzen der deutschsprachigen Motorsport-Community erobern. Dieses Jahr steht die Tour im Zeichen von Spyder und Ryker. Von lebendigen Städten bis hin zu malerischen Landstraßen reist die Tour seit April und noch bis August durch Deutschland und Österreich und soll dabei die Vielseitigkeit und das Abenteuerpotential der 3-Wheeler präsentieren.

Feuerwehr aufgerüstet

Im bayerischen Lauf an der Pegnitz freuen sich die Rettungskräfte der Feuerwehr über drei neue Einsatzfahrzeuge. Die Quad und ATV Ranch Kremsreiter rüstete in rund zehnwöchiger Bauzeit je zwei Can-Am Traxter HD 10 und einen MAX als 6-Sitzer für den Angriff auf Vegetationsbrände und die Vermißtensuche um. Die UTVs verkürzen die Zeit bis zum ersten Vorgehen erheblich und können natürlich in Bereiche vordringen, die mit einem Rettungswagen oder LKW nur schwer erreichbar sind.

Lightline 2024 von Feuerwear

Heiß begehrt und auffällig neongelb: Feuerwear kündigt die beliebte Lightline-Sonderedition mit Produkten aus neongelbem Feuerwehrschlauch an. Am 15. Mai gehen die einzigartigen Unikate im Onlineshop an den Start. Mit Verkaufsbeginn um 8, 12 und 17 Uhr erhalten die Fans dreimal an diesem Tag die Möglichkeit, sich die beliebten und stark limitierten Produkte zu sichern.

Die Cowboys reiten wieder

Mehr als drei Monate sind seit dem Groß­brand Ende Januar in der niederbayerischen Westernstadt Pullman City nun vergangen – und was soll man sagen? Seit Mitte April konnte man dort schon wieder die Tore öffnen und die ersten Events stattfinden lassen. Eine Mammutleistung des ganzen Teams und der am Wiederaufbau beteiligten Unternehmen. In der Quad- und ATV-Szene ist die „lebende Westernstadt“ wegen einiger Treffen die stattfanden bekannt.

Neu: Moto Car Performance Center

Alles ist allerdings nicht neu. Beim Moto Car Performance Center arbeitet das bekannte Team von Rainer Böhnke, der mit seiner bisherigen Firma Moto Car Wiesmoor an einen neuen Standort gezogen ist. Das klingt nach aufregenden Veränderungen, denn mit dem Umzug nach Westerstede/Ocholt konnte endlich der Wunsch nach einem gemeinsamen Standort für die bislang getrennten Betriebe in Wiesmoor und Friedeburg vollzogen werden.

Sanfte und kraftvolle Reinigung

Dr. Wack präsentiert mit dem neuen S100 Power Bike Shampoo ein Produkt, welches besonders sanft und sogleich kraftvoll reinigt. Dank seiner innovativen Schaum Technologie löst es den Schmutz aktiv und bindet diesen im Schaum, der dann schließlich von der Oberfläche abtransportiert wird.

Malteser setzt auf Can-Am

In der Eifel haben sich Marco Steines und das Team von BigAirMax einen Namen als An­sprechpartner für Behörden und Blaulichtorganisationen gemacht. Maßgeschneiderte Umbauten von ATVs und UTVs für die verschiedensten Rettungseinsätze sind inzwischen ein Standbein des Unternehmens.

Neu bei 3P: Alufelgen mit ABE

Die Entwickler bei 3P melden passend zum Start in die neue Saison einige interessante Neuigkeiten. Ab sofort sind zwei Versionen Alufelgen für viele gängige ATV-Modelle ab Lager lieferbar. Qualität und Optik stimmt, die Saison kann kommen. „Gemeinsam mit unserem Partner QTV GmbH haben wir schon länger über die Möglichkeit nachgedacht, Alufelgen die mit ABE anzubieten.

Abonnement Quadwelt Magazin, alle 2 Monate neu! Jetzt im Abo mit 10 Prozent Preisvorteil!

zum Abo-Bestellformular

Sollte das Formular aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren, könnt Ihr natürlich auch mit einer einfachen E-Mail an verlag@quadwelt.de und der vollständigen Angabe Eurer Anschrift das Magazin bestellen. Händler, Zubehörlieferanten oder auch andere, die interessiert an Anzeigenschaltung sind, können die Mediadaten direkt beim Verlag anfordern.

Ab dem 08.08.2024 ist die Ausgabe 3/2024 der Quadwelt für 4,30 Euro im Zeitschriften-Handel erhältlich, auf der Webseite www.mykiosk.com gibt es eine Übersicht über die deutschen Verkaufsstellen, welche die Quadwelt führen. Zudem ist die Quadwelt auch in Österreich (4,50 Euro) und der Schweiz (6,90 SFR) im Zeitschriften-Fachhandel erhältlich. Sollte ein Zeitschriften-Händler die Quadwelt nicht führen, kann er diese problemlos über den Pressevertrieb bestellen und dauerhaft ins Sortiment aufnehmen.