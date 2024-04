Toller Saisonauftakt

Der Saisonstart beim Shorttrack in der JB GERMANOIL Deutschen DMV Quad und Speedkart Meisterschaft 2024 hätte besser nicht sein können. Volle Felder in allen Klassen, durch die Bank spannende bis dramatische Rennläufe, eine wie immer perfekte Bahn in „Lulu“

Bereits zum achten Mal startete die Serie in Ludwigslust und der Vertreter des neuen Titelsponsors JB GERMANOIL; Jürgen Baumgarten kam persönlich ins Motodrom, um den Fahrern und Fahrerinnen Glück und Erfolg zu wünschen. Drei Fahrer und eine Fahrerin, die erstmals auf den Shorttrack gingen, sorgten für neuen Schwung in der Serie zum Saisonstart beim Shorttrack.

Automatik-Klasse

Die Automatikklasse, in der Titelverteidiger Harald Böhm in der Verganenheit öfters allein seine Runden drehen musste, war mit vier Piloten besetzt, obwohl Conny Kraft noch nicht dabei war! Harald ließ trotzdem nichts anbrennen und holte sich mit Punktemaximum die ersten 10 Meisterschaftspunkte. Routinier Mirko Züchtig vom MC Ludwigslust war Platz 2 nicht zu nehmen. Der junge Justin Reichmann (MSC Angenrod) kam als Dritter auf das Podium und der 16-jährige Rookie Julian Behrens sammelte seine ersten Shorttrack-Erfahrungen.

Die Rookies starten durch

Auch die Rookiesklasse war mit drei Fahrern besetzt, obwohl Zsofia Mohacsi wegen einer Handverletzung von ihrem Arzt die Absage nahegelegt bekam. Tobias Höhn saß zum ersten Mal auf einem Shorttrack auf seiner Suzuki LTR und er fuhr auf Anhieb gleich um den Sieg mit. In Jugendmeister Mico Ricker von der AMG Osnabrück hatte er aber einen harten Gegner. Beide waren am Schluss mit Punkten und allen Wertungen gleich und dann entschied das Reglement wegen des besseren Ergebnisses im letzten Lauf zugunsten von Ricker, der im ersten Rennen bei den «Großen» den ersten Siegerpokal bekam. Doppelstarter Felix Schulze (AMCC Heringen) kam auf Platz 3.

Starkes Fahrerfeld

Die Klasse 3 fuhr mit sechs Startern. Da in zwei Gruppen gefahren wurde, gewannen Ronny Rochlitz und Reiko Menning (AMCC Heringen) beide ihre drei Vorläufe. Also kam es im A-Finale mit den Beiden sowie Newcomer und Doppelstarter Tobias Höhn zum Showdown: So oft Ronny in dem fairen Endlauf attackierte, so oft machte ihm Reiko die Tür zu. Damit war der Hoppenrader Tagessieger vor Rochlitz und Höhn. Das B-Finale gewann Thomas Hinz (MSC Neuenhasslau). Vor Björn Ohlrich (MCM Parchim) und Titelverteidiger Thomas Kramer (ST Wolfslake), der einen Quersteher hatte.

In der Königsklasse MEFO Sport war Titelverteidiger Istvan Regi am Start. Damit war die Frage nach dem Sieger bereits beantwortet. «Isti» fuhr in seinem unnachahmlichen Stil die Konkurrenz in Grund und Boden. Doppelstarter Ronny Rochlitz lag konstant auf Platz 2 und konnte Joachim Römer (MSC Neuenhasslau) im Zaum halten. Reiko Menning hatte hier kein Fortune: In den letzten beiden Läufen streikte sein Quad. Deshalb nur Platz 4.Die Jugendklasse wurde zur Family Affair: Mehrfach-Meister Felix Schulze trat gegen seine Freundin Kayleen Brahm an. Er war mit seiner Erfahrung viermal vorn. Kayleen machte bei ihrem allerersten Start aber eine sehr gute Figur.

Die Zuschauer des Saisonauftakt beim Shorttrack im Motodrom waren angetan von den Darbietungen der Vierrad-Artisten. Genau wie vorher von der Performance der Junioren auf ihren Speedwaymotorrädern. So darf man sich heute schon freuen: der 2. Lauf der JB GERMANOIL Deutschen DMV Quad und Speedkart Meisterschaft startet am 29. und 30. Juni auf dem Wümmering in MULMSHORN.

Text: PS-Team Thomas Schiffner / Fotos: Roland Fenske