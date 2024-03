Osterevent bei Motorrad Hofmann!

Am Ostersonntag und Ostermontag gibt es tolle Fahrzeuge, Musik und mehr!

Farmer’s Osterevent von und bei Motorrad Hofmann wird auch 2024 wieder in gewohnter Weise gefeiert. Und zwar am Am Ostersonntag, den 31. März und am Ostermontag, den 1. April. Walter bietet den Fans wieder das bzw. sein volles Programm. Von Polaris und CFMOTO im ATV-Bereich bis hin zu den Zweirädern von Aixam, Beta, Fantic und Rieju. Auf dem Firmengelände von Motorrad Hofmann kann man sie in Augenschein nehmen und teilweise auch Probefahren. Wer sein eigenes Quad mitbringt, darf damit auf der hauseigenen Strecke ebenfalls reichlich Spaß haben.

Am Sonntagabend wird allen Besuchern nochmal richtig eingeheizt, wenn die Band “bäckside” Livemusik spielt. Am Montagnachmittag wird Joshua Steinberg einen Vortrag über seine exotischen Reisen durch Afrika halten. Das leibliche Wohl stellen Würstchen, Kaffee, Kuchen und Getränke sicher, die Veranstaltungstage klingen schließlich gemütlich aus.

Treffpunkt ist Roßbach 1a in Niederaula

An den Sonn- und Feiertagen kann zwar keine eingehende Beratung oder gar Verkauf stattfinden, doch lohnt sich der Besuch definitiv. Denn anlässlich des „Framer’s Osterevent“ sind Kleidung, Stiefel, Helme und weitere Ware reduziert. Da sollte sich das eine oder andere Schnäppchen machen lassen. Die Kleidung kann in der Umkleide anprobiert werden – und was nicht da ist, kann auf Anfrage bestellt werden.

Text & Fotos: https://motorraderlebniswelt.com/