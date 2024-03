Gut geschmiert und sauber gemacht

Motul ist ein französischer Schmierstoffhersteller. Bereits seit 1910 vertreibt das Unternehmen seine Produkte in ganz Europa.

Motul stand in der Folge für zahlreiche Innovationen bei Fahrzeug-Ölen. 1953 entwickelte man beispielsweise das weltweit erste Mehrbereichsöl. 1966 das erste teilsynthetische und 1971 das erste vollsynthetische Motoröl. Inzwischen fand die Weiterentwicklung auch unter Aspekten des Umweltschutzes statt. So liefert Motul biologisch abbaubare Produkte für Zwei- und Viertaktmotoren. Besonders in der Entwicklung und dem Verkauf von Ölen für Motorradmotoren und die Ausrüstung von Wettbewerbsfahrzeugen bei Rallyes und Langstrecken-Wettbewerben treten die Franzosen in Erscheinung. Zahlreiche internationale Titel gehen mit auf das Konto des Schmierstoffprofis. Bereits im Jahr 1980 wurde die deutsche Niederlassung gegründet, die uns zahlreiche Produkte für den Einsatz an unseren ATVs, Quads und UTVs empfiehlt. Viele Händler unserer Szene setzen in ihren Werkstätten auf die Schmier- und Pflegemittel des Herstellers. Wir haben das Motul E5 Shine & Go Hochglanz in der praktischen 400 ml Pumpspray Flasche für Euch getestet. Dieses und etliche weitere Tutorials dazu findet Ihr auf unserer Webseite www.quadwelt.de im Bereich Technik.

Wir haben das Motul E5 Shine & Go Hochglanz Pflegemittel in der praktischen 400 ml Pumpspray Flasche für Euch getestet. Es ist für alle Kunststoffteile an Motorrad, Roller, Quad, ATV und UTV geeignet. Es bildet, ohne Flecken zu hinterlassen, einen trockenen und glänzenden Langzeit-Schutzfilm. Zudem frischt es Farben wieder auf und schützt vor Neuverschmutzung wie Schmutz, Staub und Insekten. Die Gummiteile werden gepflegt und geschützt und behalten dadurch Elastizität und Geschmeidigkeit Es schützt vor Neuverschmutzung wie Schmutz, Staub und Insekten und ist wasserabweisend. Das vordere Gepäckrack aus Plastik wurde von uns eingesprüht und mit einem fusselfreien Tuch wieder abgerieben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auf den Bildern könnt ihr den Unterschied deutlich erkennen. Erwähnenswert ist auch der frische Duft was den Einsatz z.B. in einer Garage wesentlich angenehmer mach als ein chemischer Geruch.

Shine&Go plus ein fusselfreies Tuch. Einsprühen. Ein deutlich sichtbarer Unterschied zur unbehandelten Fläche.

Wir sind von dem Produkt begeistert und sprechen eine klare Kaufempfehlung aus !

Text & Fotos: Erik Pohl