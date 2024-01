Quad-MX-DM international: Terminänderung für Geisleden

Die ersten Top-Fahrer sind schon eingeschrieben

Am ersten April startet die diesjährige international besetzte Deutsche Motocross Quad-Meisterschaft. Neun Termine stehen auf dem Plan, der bereits seit rund drei Wochen feststeht. Das bei Rennserien nicht jeder Termin in Stein gemeißelt ist, das ist nichts Neues und so wundert es nicht, dass bei immerhin neun Wochenende für die Quad-MX-DM nun schon eine erste Änderung nachgereicht wurde. Für den Termin in Geisleden, ursprünglich geplant für den 19. Mai, hat der Veranstalter die Quads nun für den Samstag, den 18. Mai geplant. Ansonsten bleibt zumindest vorerst noch alles beim Alten.

Erste Fahrernennungen trudeln mittlerweile bei Sina Willmann, die sich um die Rennserie und die Fahrerbelange kümmert, auch schon ein. So will zum Beispiel der amtierende Meister Manfried Zienecker auch in dieser Saison wieder um den Titel kämpfen. Weitere Top-Piloten, mit denen auf jeden Fall zu rechnen sein wird sind der Brandenburger Jordi Niclas Gieler, der aus Wemding stammende Paul Maier und natürlich Quad-MX-of-Nations-Pilot Miro Cappuccio aus Südhessen. Und auch in Sachen „international“ tut sich schon was. Der holländische „Altmeister“ Joe Maessen will auf jeden Fall bei einigen Rennen an den Start gehen und auch einige weitere seiner Landsleute haben schon ihr Interesse an der Deutschen Meisterschaft bekundet. Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass der hiesige Titel nach Holland geht.

Ebenfalls schon gemeldet haben die Tschechen Zdenek Polacek und David Susa, die Polen Kacper Mieszkowski und Romain Gwiazda und auch Italiens MX-Meister Simone Mastronardi ließ schon verlauten, dass er es sich nehmen lassen wird, sich der starken Konkurrenz der Deutschen Meisterschaft bei dem einen oder anderen Rennen zu stellen. Man darf also gespannt sein, was 2024 in Sachen Deutscher Motocross Quad Meisterschaft bringt.

dlw